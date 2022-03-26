«جبالي» يعود للقاهرة بعد مشاركته في اجتماعات «البرلماني الدولي» بإندونيسيا

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إلى القاهرة، صباح اليوم السبت، عقب مشاركته في اجتماعات الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي.

حشد البرلمانات للعمل من أجل تغير المُناخ

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، شارك على رأس وفدٍ برلماني نشاطاً مُكثفاً، حيث ألقى كلمة حول موضوع النقاش العام للجمعية تحت عنوان «الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل من أجل تغير المُناخ» تناول فيها الرؤية المصرية ومجهودات الدولة المصرية في مكافحة تغير المُناخ على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل بلورة جهد قانوني ودولي منظم وعادل لمواجهة تلك الظاهرة السلبية.

لقاءات ثنائية لرئيس النواب

كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري في اجتماعات لجان وأجهزت الاتحاد البرلمان الدولي، وعقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هامش تلك الاجتماعات عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

وعكست تلك اللقاءات حرص تلك القيادات البرلمانية العالمية على استيضاح الرؤية المصرية تجاه التطورات الإقليمية والدولية، وهو ما يُبرهن على قوة حضور الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي والمُتعدد الأطراف.