لو عايز تبدلها لـ18%.. إزاي تكسر شهادة الادخار القديمة في البنوك؟

على مدار الأيام القليلة الماضية، منذ أن أعلن البنك المركزي عن زيادة سعر الفائدة ليصل إلى 18% على شهادات الادخار، أقبل الكثير من المواطنين على شراء شهادات الادخار بالفائدة الجديدة، كما اضطر الكثير منهم أيضا إلى كسر شهادات الادخار القديمة، التي كانت محددة بفائدة 11%، حتى يتم شراء تلك الشهادات الجديدة، كما أن هناك العديد من الراغبين في إجراء ذلك يبحثون عن كيفية كسر شهادات الادخار القديمة الخاصة بهم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل دائم، نوضح من خلال هذا التقرير كيفية كسر شهادات الادخار القديمة ذات العائد 11%، حتى يتم شراء شهادات الادخار الجديدة ذات العائد 18% في البنك الأهلي اللمصري، وفق خدمة عملاء البنك، والتي جاءت كالتالي:

خطوات كسر شهادة الادخار في البنوك

- يتوجه المواطن الراغب في كسر شهادة الادخار الخاصة به فرع البنك الذي قام بشراء الشهادة من خلاله.

- ثم يقوم بعد ذلك بالإطلاع على الجدول الخاص بالشهادات، لمعرفة الخسارة التي ستلحق به عند كسر شهادة الادخار، فإذا كان قد اجتاز المدة الزمنية المسموح له بكسر الشهادة بها، لن تكون خسارته كبيرة، مثل ذلك الذي يكسر الشهادة في مدة زمنية غير مسموح بها.

- وعند اتخاذ القرار بكسر الشهادة الخاصة به، يطلب من موظف البنك المسؤول عن كسر الشهادة ذلك، ليقوم الموظف باحتساب القيمة المالية التي يمكن أن يحصل عليها العميل وفق مدة كسره للشهادة، ثم يقوم بإلغاء الشهادة الخاصة به.

- بعد أن ينتهي المواطن من كسر الشهادة الخاصة به، يمكن له أن يقوم بشراء شهادة جديدة ذات الفائدة 18%، بالقيمة التي يريد شراءها بها.