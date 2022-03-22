عاجل .. بنك مصر يعلن رفع أسعار الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية

أعلن بنك مصر اليوم، رفع أسعار الفائدة على شهادة ادخاره الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي بمعدل 1%، ليصل إلى 9.50% بدلًا من 8.50%.

التفاصيل والمميزات وطريقة الشراء

وتأتي التفاصيل والمميزات وطريقة الشراء من ماكينات الصراف الآلي كالآتي:

- العائد: 9.50%.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- الحد الأدنى لفتح الشهادة 1000 جنيه.

- نوع العائد: متغير.

وأشار بنك مصر إلى أنَّ هذه الشهادة قابلية التجديد، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

شهادة ادخار طلعت حرب بنسبة عائد للشهادة السنوية 18%

وصباح أمس الاثنين أعلن بنك مصر شهادة طلعت حرب وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، وتبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتمّ احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء.

وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 750 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر

يأتي ذلك في إطار حرص البنك الدائم على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد و يتلاءم مع تلك الاحتياجات.

واعلنت أمس لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,75٪.