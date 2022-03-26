معلومات عن زوجة فتحي عبد الوهاب.. فنانة ومخرجة مسرحية

تصدر اسم زوجة فتحي عبد الوهاب، محركات البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، خصوصا أنّ فتحي عبد الوهاب يحتفظ بتفاصيل حياته الشخصية بعيدًا عن الأضواء بصورة كبيرة، لكنها ظهرت في أكثر من برنامج تلفزيوني في وقت سابق للحديث عن علاقتها بـ«عبدالوهاب»، التي بدأت على المسرح في ورشة الفنان محمد صبحي المسرحية.

ولا يعرف الكثيرون أنّ الفنانة عبير لطفي هي زوجة فتحي عبد الوهاب، والتي تشغل منصب رئيس مهرجان إيزيس لمسرح المرأة، بخلاف مشاركتها في مجموعة بارزة من الأعمال المسرحية والتليفزيونية من بينها الجزء الرابع من مسلسل «ليالي الحلمية»، و«ضمير أبلة حكمت»، إضافة إلى «الناس في كفر عسكر»، حيث أدت خلال الأحداث شخصية «صالحة» والدة «صالح»، الذي أدى دوره فتحي عبدالوهاب.

من هي زوجة فتحي عبد الوهاب؟

بدأت الفنانة عبير لطفي مشوارها الفني مبالمشاركة في العرض المسرحي «القاهرة 80» للمخرج سمير العصفوري، وبطولة الفنان الراحل محمد عوض، وشاركت بعدها كممثلة في عدد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية، بينما أخرجت أول أعمالها المسرحية «بس أنت مش شامم» من بطولة فتحي عبد الوهاب عام 2016.

زوجة فتحي عبد الوهاب: قصة حبنا بدأت على المسرح.. والتفاهم يجمعنا

وتحدت زوجة فتحي عبد الوهاب عن علاقتها به، في لقاء سابق ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، وقالت إن قصة الحب بينهما بدأت في أثناء وجودهما بورشة الفنان محمد صبحي، وأن ما أعجبها فيه كونه إنسانًا بدرجة كبيرة وعلى قدر عالٍ من الثقافة، بخلاف «الكميا» والتفاهم الموجود في العلاقة بينهما.

وعلى جانب آخر، يشارك فتحي عبدالوهاب في سباق الدراما الرمضانية 2022، من خلال مسلسل «جزيرة غمام» للمخرج حسين المنباوي، وتأليف عبدالرحيم كمال، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم طارق لطفي، ومي عز الدين، وأحمد أمين، ورياض الخولي.