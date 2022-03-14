من ظاهرة التحرش لحقوق المطلقات.. نيللي كريم تدعم قضايا المرأة بفنها

تواصل الفنانة نيللي كريم، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي» تمهيدا لعرضه في السباق الرمضاني المقبل، إذ يكثف المخرج ماندو العدل عدد ساعات التصوير، بالتزامن مع أعمال المونتاج والمكساج للحلقات الأولى، لتسليمها إلى قنوات العرض في المواعيد المتفق عليها.

وتتعرض نيللي كريم في مسلسلها الجديد، لقوانين تنظيم الأسرة، وتحديدا فيما يتعلق باحتضان الأب لأولاده حال زواج طليقته من آخر بعد الانفصال، من خلال شخصية «فاتن»، التي تنفصل عن زوجها «طارق»، لاستحالة العشرة بينهما، وتظن أن الحياة ابتسمت لها، وستكون أكثر استقرارا رغم محاولات طليقها العودة إليها، لكنها تصطدم بقانون قد يحرمها من حضانة أطفالها حال زواجها من آخر، حيث تسعى لتغييره على مدار الأحداث.

وتحمل نيللي كريم دوما قضايا المرأة علي عاتقها في السينما والتليفزيون، حيث تُعد من أبرز نجمات جيلها دعماً للسيدات في أعمالها التليفزيونية والسينمائية، وهو ما سنرصده في التقرير التالي:-

مسلسل «بنت اسمها ذات»

ظهرت نيللي كريم في مسلسل «بنت اسمها ذات» بأكثر من مرحلة عمرية، لتستعرض أوضاع المرأة المصرية المكافحة علي مدار الستين عام الأخيرة، لتُعد شخصية «ذات» رمزا لمصر بحسب الأحداث، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه عام 2013.

وشارك في بطولة العمل باسم سمرة، هاني عادل، انتصار، عمر السعيد، أحمد كمال، محمد مهران، ثراء جبيل، وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية بالاسم ذاته، للكاتب صنع الله إبراهيم، سيناريو وحوار مريم نعوم، وإخراج كاملة أبو ذكري.

مسلسل «سجن النسا»

تعرضت نيللي كريم في مسلسل «سجن النسا» لأوضاع المرأة المقهورة المغلوب علي أمرها، التي تدفعها قسوة الحياة لارتكاب جرائم تزج بها إلى السجن، وهناك يتم التعرف على مشكلات السجينات، وسرد قصص حياتهن.

وشارك في بطولة «سجن النسا» روبي، أحمد داود، سلوى خطاب، ريهام حجاج، درة، نسرين أمين، وكوكبة من النجوم، من تأليف فتحية العسال وهالة الزغندي وإخراج كاملة أبو ذكري.

فيلم «678»

حرصت نيللي كريم، على المشاركة في بطولة فيلم «687» الذي تعرض لظاهرة التحرش الجنسي، والأسباب التي أدت لانتشار هذه الظاهرة في المجتمع خلال الأعوام الأخيرة، إذ لعبت دور «صبا»، التي تحاول تجاوز واقعة التعدي عليها بالاجتهاد في عملها.

الفيلم من بطولة بشرى، سوسن بدر، ناهد السباعي، أحمد الفيشاوي وآخرين، من تأليف وإخراج محمد دياب.

فيلم «يوم للستات»

تناول فيلم «يوم للستات» التي كانت نيللي كريم واحدة من بطلاته، قضية قهر المرأة، وتعرضها لمضايقات في مواقف عديدة من حياتها، إذ لعبت شخصية «عزة»، التي تسعى بشتى الطرق، إلى التغلب على أحزان رحيل ابنها، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة الفيلم محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، ناهد السباعي، إياد نصار، أحمد الفيشاوي، أحمد داود وكوكبة من النجوم، من تأليف هناء عطية وإخراج كاملة أبو ذكري.

مسلسل «لأعلى سعر»

كانت ظاهرة الخيانة الزوجية، أحد محاور أحداث مسلسل «لأعلى سعر» من بطولة نيللي كريم، بعد اختطاف صديقتها لزوجها بحسب الأحداث، ما يشعل الصراع بين الصديقتين.

وشارك في بطولة «لأعلى سعر» زينة، أحمد فهمي، نبيل الحلفاوي، رحمة حسن، سارة سلامة، أحمد مجدي وكوكبة من النجوم، من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.