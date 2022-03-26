اللجنة العلمية بمشروع الجينوم المصري تعقد اجتماعا بـ«أورمان الأقصر»

كرم قيادات وأعضاء اللجنة العلمية بمشروع الجينوم المصري، الدكتور هاني حسين المدير العام التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان، تقديرا لجهوده في مجال طب الأورام، والنجاحات الكبيرة التي حققها المستشفى، والتي تعتبر الأولى في صعيد مصر المتخصصة فى علاج الأورام بالمجان.

وعقدت اللجنة العلمية لمشروع الجينوم المصري اجتماعا بمستشفى شفاء الأورمان، تحت إشراف وتنسيق الدكتور سميرة عزت استشاري الأبحاث العلمية بمستشفى شفاء الأورمان، وعضو اللجنة العلمية للمشروع القومي للجينوم المصري.

وتفقد أعضاء اللجنة العلمية مستشفي شفاء الأورمان في الأقصر، لدعم المرضى والتعرف على خطوات العمل بالمستشفى.

يأتي ذلك على خلفية انضمام مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام لقائمة الجامعات والمؤسسات المصرية لتنفيذ المشروع القومي للجينوم المصري.

وجاء تكريم الدكتور هاني حسين على هامش اجتماع اللجنة العلمية بمشروع الجينوم المصري، والذي عقد تزامنا مع المؤتمر العلمي الثاني لمستشفى شفاء الأورمان.

انضمام مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر لمشروع الجينوم

وأكد محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن مشاركة وتعاون اللجنة العلمية بمشروع الجينوم المصري هو نجاح كبير للمستشفى التي اختيرت ضمن المؤسسات والجامعات التي ستعمل بمشروع الجينوم المصري، وهو مشروع قومي يلقى دعم ورعاية من رئيس الجمهورية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين، وإنشاء المركز المصري للجينوم.

أكبر مشروع علمي في مصر

ومشروع الجينوم هو أكبر مشروع علمي في تاريخ مصر الحديثة، وأطلقت الوزارة المبادرة الخاصة بهذا المشروع ممثلة في أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع وزارات الدفاع والصحة والاتصالات وأكثر من 15 جامعة ومركزًا بحثيًّا ومؤسسة مجتمع مدني، ومن المتوقع الانتهاء منه بداية عام 2025 بتكلفة 2 مليار جنيه.