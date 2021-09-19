شفاء الأورمان بالأقصر تعقد أولى فعالياتها بحضور أطباء مصر لتبادل الخبرات

عقدت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بمحافظة الأقصر، أولى فعالياتها، بحضور قيادات مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وعدد من أطباء أورام الأطفال من مختلف مستشفيات مصر، بهدف تبادل الخبرات وجميع التقنيات العلمية والعالمية الحديثة في مجال أورام الأطفال، وكذلك تقديم أفضل خدمات علاجية لأطفال الصعيد داخل أكبر صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.

انعقاد اللقاء العلمي الأول بشفاء الأورمان لعلاج السرطان

تم انعقاد اللقاء العلمي الأول لمستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، برئاسة رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، الدكتور خالد النوري، وبحضور المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان الدكتور هاني حسين، وعدد أطباء أورام الأطفال من المعهد القومي للأورام، وكذلك أطباء مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفى برج العرب لسرطان الأطفال، وكذلك أطباء من معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط المنيا.

طوال 7 أشهر تقديم أفضل الخدمات للأطفال المرضى

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمستشفى شفاء الأورمان الدكتور هاني حسين، منذ الافتتاح الرسمي للمستشفى طوال الـ 7 أشهر الماضية، أن المستشفى شهدت تقديم جميع الخدمات الطبية المتميزة لأطفال الصعيد، فضلًا عن تقديم الدعم الطبي والعلاج اللازم لجميع الأطفال مجانا، لافتًا إلى أن مستشفى الأطفال الجديدة تقوم بعلاج حالات سرطان الدم والغدد الليمفاوية والأورام الصلبة.

وأوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن اللقاء العلمي الأول لمستشفى شفاء الأورمان بداية فتح آفاق جديدة للتطور العلمي، فضلًا عن فرصة لتبادل الخبرات بين كبار أطباء مصر في مجال علاج الأورام في مصر، كما يضم «شفاء الأورمان» عيادات خارجية بهدف استقبال الأطفال ممن يعانون من المرض أو يشتبه في الإصابة بالورم من خلال فريق متخصص يضم استشاريين وأخصائيين في علاج أورام الأطفال.