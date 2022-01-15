13 إجراء تعرضك لإنهاء التعاقد وقطع التيار ورفع عداد الكهرباء.. احذرها

يتساءل عدد كبير من المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، عن أسباب إنهاء شركات الكهرباء التعاقد وقطع التيار، ورفع العداد من المشترك، خصوصا المشتركين الذين لديهم تراكم مديونية لفواتير استهلاك الكهرباء أو من يقومون بإزالة الموقع «العقار» المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

متي يحق للكهرباء فسخ التعاقد وفصل التيار ورفع العداد؟

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن 13 حالة يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء فسخ عقد التوريد، وقطع التيار ورفع العداد وهي كالتالي:

حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

- إذا مد المستهلك الكھرباء للغیر الموردة له من الشركة.

- توصيل المستهلك الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس

- إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

- حصول المستهلك على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك «التوصیل المباشر».

- فض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.

- في حال قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

- قیام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة أو العدادات.

تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین

- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة، بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة، وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة، ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

- قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

- رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة.

- تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية والتي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.