«تعليم القاهرة» تحصد المركز الأول في مسابقة الأسبوع العربى للبرمجة

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، عن فوز المديرية بالمركز الأول فى مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الثانية تحت شعار «الذكاء الإصطناعى وحماية البيئة» والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشاركت فيها المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 21 فبراير إلى 28 فبراير 2022 وشملت الطلاب سن 6 سنوات حتى 18 سنة.

مسابقات الأسبوع العربى للبرمجة للذكاء الاصطناعي

وأضاف «عطية» في بيان له، أن المسابقة اشتملت على مسابقات الأسبوع العربى للبرمجة للذكاء الاصطناعي ومسابقة الأسبوع الذهني والتي تمنح للبلد التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة ومسابقة النشاط الذهني تمنح للمعلم الذي نظم أفضل نشاط ومسابقة المدرسة الذهبية تمنح للمدرسة التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة ومسابقة الفريق الذهبى تمنح لفريق الطلاب الفائز بعمل مشروع فى كل فئة عمرية وتدريب المعلمين على برامج متخصصة لتعليمهم أسس البرمجة.

أهداف الأسبوع العربي للبرمجة

وأوضح محمد عطية، أن أهداف الأسبوع العربي للبرمجة هي مساعدة جمهور التلاميذ من 6 سنوات إلى 18 سنة على إبراز طاقتهم وقدراتهم في مجال البرمجة والتكنولوجيات وخصوصا أن البرمجة وتطبيقاتها أصبحت تدير عالمنا وتحل المشاكل من حولنا، لذلك جاءت فكرة الأسبوع العربى للبرمجة لتوفير بيئة تعليمية بأسلوب ممتع ويسير يساعد فى تعليم أساسيات البرمجة للناشئين لتكون فرصة أمامهم لفتح آفاق نحو تخصصات جديدة عبر اشراكهم بمسابقات البرمجيات الشيقة والممتعة.

وأكد الأسبوع العربى للبرمجة يهدف إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات، وهو ما سيساهم فى نشر ثقافة علوم البرمجة وفرعها كالذكاء الأصطناعى والتعليم الآلي، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي هو أحد فروع علم الحاسوب، وهو ذلك السلوك وتلك الخصائص التى تعتمد عليها البرامج الحاسوبية المختلفة، وتتماشى مع القدرات الذهنية البشرية فى الأعمال المختلفة، ومن أهم تلك القدرات قدرة الآلة على التعليم واتخاذ القرارات الصحيحة.