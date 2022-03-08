تنظيم زيارات لطلاب الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية للمدن الجديدة

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات حول تنظيم زيارات ميدانية لطلاب كليات وأقسام الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية للمدن الجديدة الذكية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذه الزيارات هو تعريف الطلاب بمنظومات العمل والتشغيل والصيانة؛ لإكسابهم الخبرات اللازمة فى إطار ربط الخريجين بسوق العمل، وتأهيل الطلاب لمواكبة احتياجات أسواق العمل، سواء على المستوى المحلى أو الدولى، والاستفادة من إمكاناتهم وتوجيه قدراتهم وتنفيذ أفكارهم وتطبيقاتهم فى مختلف المجالات.

وأوضح التقرير أن الزيارة الأولى ضمت وفودًا من أربع جامعات: (القاهرة، عين شمس، حلوان، دمنهور)، وذلك لزيارة عدد من المدن الذكية هى: مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (TIEC)، المجلس الوطني للذكاء الاصطناعى (NACAI)، مركز البياناتData Center .

وخلال هذه الزيارات، استمع الطلاب إلى شرح حول أهداف كل موقع ومشروع، ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، والتى أقامتها الدولة المصرية تماشيًا مع خطة التنمية المستدامة، والتي تسعى كافة مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافها.

وفى ختام الزيارة، أعرب الطلاب عن سعادتهم بتوفير مثل هذه الزيارات الميدانية، والتي تتيح لهم التعرف على مشروعات الدولة، وخاصة ذات الصلة بدراستهم العلمية.

ومن المقرر أن يتم عقد زيارتين أسبوعيًا، بواقع 8 أسابيع لتغطية أكبر عدد من كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أنه جاري إعداد العديد من الزيارات الأخرى لطلاب الذكاء الاصطناعي للمدن الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.