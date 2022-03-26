حقيقة تعطيل الدراسة غدا في جميع المدارس: حضورية ما عدا «الراهبات»

كشفت مصادر مطلعة في مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة والجيزة، عن حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في جميع المدارس، موضحة أن الدراسة مستمرة كما هي دون أي تعطيل، ووسط تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل توزيع الطلاب على الفصول بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية.

تعرف على حقيقة تعطيل الدراسة غدًا في جميع المدارس

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن تعطيل الدراسة غدًا في جميع المدارس أمر يعود إلى محافظ المحافظ وهو ما لم يعلن حتى الآن، مشددة على جميع الطلاب وأولياء الأمور بضرورة عدم الانسياق وراء ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعطيل والالتزام بالمواعيد المحددة لبدء اليوم الدراسي والانتهاء منه.

ونوهت المصادر بحقيقة تعطيل الدراسة غدًا في جميع المدارس، مؤكدة أن جميع المدارس تستقبل طلابها في المواعيد الرسمية المحددة دون أي تغيير، لافتة إلى أن التعامل مع الغياب سيكون بحزم لضمان سير العملية التعليمية وفق القواعد المنصوص عليها.

الدراسة غدًا في جميع المدارس حضورية

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن الدراسة في جميع المدارس تسير بصورة منتظمة منذ بداية الفصل الدراسي الثاني، مؤكدًا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة العمل على تحقيق الانضباط المدرسي في بدء اليوم الدراسي ونهايته، وتفعيل مجموعات التقوية في مواعيدها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وأضاف «سلومة» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه على جميع مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة الدراسة غدًا في جميع المدارس والوقوف على نسب غياب الطلاب وأسبابها، موضحًا أن المدارس ملتزمة بخطة لشرح المقررات الدراسية وفق مواعيد معلنة ومحددة قبل انتهاء الفصل الدراسي الثاني، وهو ما يعمل عليه جميع المعلمين في الوقت الحالي، مشددًا على الطلاب بضرورة مراجعة المقررات الدراسية بشكل جيد قبل بدء الامتحانات.

غداً إجازة في مدارس الراهبات

وعن حقيقة تعطيل الدراسة غداً في جميع المدارس، أكد مصدر أن هناك مدارس لا تعمل يوم الأحد وهي مدارس الراهبات لأن إجازتها يومي الجمعة والأحد من كل أسبوع، وأيضًا المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي التي تعمل خمسة أيام على مدار الأسبوع وإجازتها يومي الجمعة والسبت.