السيسي يرحب بنظيره الرواندي: زيارته تحمل الكثير من المعاني والترابط

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الرواندي بول كاجامي، في أثناء زيارته مصر، قائلا: «يسعدني الترحيب بأخي رئيس جمهورية رواندا الشقيقة والتي تحمل زيارته لمصر الكثير من معاني الآخاء والترابط بين مصر وروانجا»، وتعكس الزيارة مدى قوة العلاقات الثنائية التي تربطهما، كما تأتي استمرارًا للتواصل والتنسيق بيننا حول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

السيسي: اللقاء يتسم بالتفاهم والود واتفاق وجهات النظر

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي، في قصر الاتحادية، «نعتز كثيرا بما تتسم به لقاءاتنا من قدر كبير من التفاهم والود واتفاق وجهات النظر حيال العديد من القضايا ونحرص على تبادل الرؤى تقديرا لدوره الإقليمي والقاري، ولما تتسم به رؤيته من عمق وسداد تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك».