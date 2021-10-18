وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقية بين «إيتيدا» وشركة «نايل أون لاين»

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مشاركته في فعاليات «إكسبو دبي 2020»، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للإنترنت والبنية الرقمية، والمعروفة باسم «نايل أون لاين»، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» للتوسع في أعمال الشركة في مصر وتحفيز نمو خدماتها الموجهة للتصدير في مجالات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات لعملائها في الخارج، وذلك بحضور المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر، والمهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة «نايل أون لاين»، وهي إحدى الشركات التابعة لشركة «اتصالات مصر»، بالتوسع في نطاق أعمال مركزها في مصر من خلال تقديم خدمات مراكز الاتصال والتعهيد المختلفة، ومنها خدمات الدعم الفني وخدمات المبيعات وتحصيل الديون وغيرها، لعملاء الشركة حول العالم ومنها في الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الخليج والدول الأوروبية، وأستراليا.

وقع الاتفاقية المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي لشركة «نايل أون لاين».

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الهيئة والشركة في تدريب وتعيين 2100 موظف مصري جديد كحد أدنى من الكوادر الشابة، وذلك على مدار مدة الاتفاقية التي تبلغ ثلاث سنوات.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا» أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الهيئة وسعيها الدائم لجذب وتحفيز الشركات العاملة في مجالات التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات للاستثمار والتوسع في مصر لخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الصادرات المصرية من هذه الخدمات، بما يعزز من مكانة مصر الدولية كمقصد رائد في صناعة التعهيد والخدمات العابرة للحدود، مشيرا إلى أن مصر تعد من المقاصد الجاذبة للشركات العالمية لإنشاء مراكزها المتخصصة لخدمة عملاءها في مختلف دول العالم انطلاقًا من مصر.

مصر لديها القدرة على المنافسة في سوق خدمات التعهيد الدولية

من جانبه أكد المهندس خالد حجازي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لنقل البيانات (نايل أون لاين) إحدى شركات اتصالات مصر، أن الشركة تؤمن بأن مصر لديها القدرة على المنافسة في سوق خدمات التعهيد الدولية واحداث أثر إيجابى على الاقتصاد المصري، وأن التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات(ITIDA) يعزز هذه الرؤية ويقويها، مشيراً إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) على دعم خدمات التعهيد التى ستقدمها الشركة طوال مدة الاتفاقية.

وأضاف، إن الشركة تمتلك خطة طموحة لتدريب وتوظيف ما يقرب من أكثر من 2000 من الكوادر المصرية بحلول عام 2023، وأن جوهر هذه الحوافز المالية لا يكمن في التوظيف فقط، وإنما في تدريب هذه الكوادر المصرية ورفع قدراتها ومهاراتها للتعامل مع أحدث التقنيات التكنولوجية بما يضمن تعزيز وتشجيع وتطوير القدرة التنافسية الدولية لخدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت، اجتماعا مع أجاي سينغ، المدير العام الإقليمي لشركة تاتا للخدمات الاستشارية TATA Consultancy Services لبحث التعاون المشترك في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وصناعة خدمات التعهيد في مصر.

مبادرة «مستقبلنا.. رقمي»

وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت التسهيلات والحوافز التي تقدمها مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر مثل الحوافز والدعم اللوجستي المقدم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد في مصر وعلى رأسها التأكد من وفرة المهارات من خلال تكثيف برامج ومبادرات بناء قدرات الشباب وصقله بالمهارات المطلوبة لتعزيز قدراته التنافسية؛ بالإضافة إلى المبادرات التي تسهم في تمكين الشباب في سوق العمل الحر ومنها مبادرة «مستقبلنا.. رقمي»، التي تستهدف تدريب 100 ألف شاب للعمل كمهنيين مستقلين في السوق المحلية والعالمية، كما يتم التعاون مع أحد الشركات العالمية لوضع استراتيجية وطنية حتى 2026 لتنمية الصادرات الرقمية وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود.

كما شهد اللقاء استعراض مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة في إطار جهود بناء مصر الرقمية.

يذكر أن شركة تاتا للخدمات الاستشارية هي شركة هندية متعددة الجنسيات تقدم خدمات استشارية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتعمل في 149 موقعًا في 46 دولة والشركة تابعة لمجموعة تاتا، التي تعد أكبر مجموعة أعمال متعددة الجنسيات في الهند.

حضر اللقاء المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان، نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

والتقى الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، سيريرانجا سمبثكومر، نائب الرئيس المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لشركة إنفوسيس Infosys العالمية الرائدة في مجال الخدمات والاستشارات الرقمية.

المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجال خدمات التعهيد

تناول اللقاء المزايا التنافسية المتعددة التي تتمتع بها مصر والمكانة المتقدمة التي تحظى بها في مجال خدمات التعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ حيث تعد الأولى في هذا المجال على مستوى افريقيا والشرق الأوسط ومن أفضل 15 موقع على مستوى العالم؛ وبلغت الصادرات الرقمية لها نحو 4.5 مليار دولار خلال العام المالى الماضي.

يذكر أن شركة إنفوسيسInfosys، هي شركة هندية متعددة الجنسيات ولها عملاء في أكثر من 50 دولة.

حضر اللقاء الأستاذة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، وعدد من قيادات شركة إنفوسيس العالمية.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع لينو كاتاروزي، العضو المنتدب لشركة «جوجل» العالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ تناول الاجتماع مناقشة خطط جوجل والتباحث حول فتح آفاق التعاون في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.

دعم الدولة قطاع الشركات الناشئة

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت، على دعم الدولة لقطاع الشركات الناشئة الذي يشهد نموا في حجم استثماراته والذي من المتوقع استمرار نموه على مدار الخمس سنوات المقبلة؛ معربا عن تقديره لبرامج شركة جوجل العالمية لدعم ريادة الأعمال واستثماراتها في الشركات المصرية الناشئة.

كما تم استعراض الجهود المبذولة لجعل مصر مركزا إقليميا في صناعة مراكز البيانات والخدمات السحابية في ظل ما تتميز به مصر من موقع جغرافي متميز كنقطة التقاء بين آسيا وأفريقيا وأوروبا مع مرور عدد كبير من الكابلات البحرية الدولية وتوافر الاطار التشريعي والتنظيمي من خلال قانون حماية البيانات الشخصية على النحو الذي يسهم في خلق بيئة آمنة لتداول البيانات.

حضر اللقاء الأستاذة شيرين الجندي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت، يزور دبي على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات الدورة الـ41 لفعاليات معرض ومؤتمر «جيتكس جلوبال»، ومعرض «إكسبو دبي 2020»، بالإضافة الى عقد لقاءات مع عدد من كبرى الشركات العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.