مصدر: استقرار حالة 5 مصابين في حادث طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» 

قالت مصادر طبية في مستشفي جامعة قناة السويس، إن الحالة الصحية للمصابين في حادث طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» شبه مستقرة.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 مصابين، بينهم مشتبه في إصابته بكسر في العمود الفقري.

أسماء المصابين

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين هم تمام محمد سالم، 43 سنة، مقيم بمحافظة شمال سيناء، ومصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعزة خلف أحمد، 30 سنة، مقيمة مركز القنطرة غرب، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أسفر الحادث عن إصابة صابرين سلامة سليم علي، 46 سنة، مقيمة في نفس العنوان ومصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وأماني سلامة سليم علي، 33 سنة، ومصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وعزة سلامة علي، 65 سنة، مصابة بكدمة بالساق الأيمن.

وأشارت المصادر إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية للمصابين، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية قبل خروجهم من المستشفى.

تفاصيل الحادث

واصدمت سيارتان، صباح اليوم السبت، على طريق «الإسماعيلية - بورسعيد» الزراعي، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم السيارة رقم «3385 ط ص د» مع السيارة رقم «2485 ط أ ط»، بمنطقة نمرة 3 قرب كوبري السلام علي طريق «الإسماعيلية - بورسعيد».

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بأربع سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم.