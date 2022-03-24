ضبط نصف طن دقيق «مدعم» قبل بيعه بالمخالفة للقانون في الإسماعيلية

نجحت حملة مكبرة في الإسماعيلية في ضبط أكثر من نصف طن من الدقيق المدعم والمخصص للمخابز قبل بيعه في الأسواق بأسعار بالمخالفة للقانون.

وبحسب مصادر في مديرية تموين الإسماعيلية فإنه تم ضبط الدقيق في أحد المخابز البلدية المدعمة خلاف المطحن المخصص له ومصادرة الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

ضبط 9 مخالفات بينها نقص الوزن في الإسماعيلية

وتكثف مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية من حملاتها علي المخابز البلدية المدعمة في المدينة والمراكز والقري لضبط المخالفات المختلفة برئاسة هناء محفوظ، وعضوية منى سالم، مفتش التموين بإشراف عبدالحميد حسين مدير الرقابة التموينية

ونجحت الحملات علي مدار الأيام الماضية في تحرير 9 مخالفات للمخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبر غير مطابق للمواصفات فيما نجحت حملة بالتعون مع مديرية الصحة في تحرير محاضر عدم نظافة لأدوات العجن وتحرير 20 مخالفة لمحال تجارية تشمل عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية.

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات علي المحال التجارية والمنافذ الخاصة ببيع السلع الأساسية ومراقبة الأسعار لضمان عدم التلاعب بها.

وأكد بشارة في بيان صحفي قبل يومين علي كافة رؤساء المراكز والأحياء ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يثبت عليه التلاعب بالأسعار أو احتكار وتخزين أي من السلع الأساسية لرفع الأسعار.