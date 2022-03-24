تحذير عاجل لسكان الإسماعيلية من طقس الساعات المقبلة.. رفع حالة الطوارئ

شهدت محافظة الإسماعيلية عصر اليوم الخميس، سقوط أمطار متوسطة الشدة على الأجزاء الشمالية من المدينة استمرت قرابة نصف ساعة، دون أن تؤثر على حركة المواصلات.

وحذر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، المواطنين من طقس الساعات المقبلة، إذ من المتوقع سقوط أمطار بالتزامن مع استمرار حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وطالب باتخاذ الحيطة والحذر خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة.

تحذير لسكان الإسماعيلية من طقس الساعات المقبلة

وأعلنت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، احتمالية سقوط أمطار على أجزاء من المدينة التي تقع ضمن السواحل الشمالية للبلاد، مشيرة إلى سقوط أمطار رعدية في بعض المناطق، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق القريبة من الطرق السريعة والصحراوية، ومن المتوقع أن يستمر الطقس المتقلب حتى يوم السبت المقبل.

استمرار رفع حالة الطوارئ

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال الساعات القليلة المقبلة وتجهيز فرق الطوارئ تمهيدًا لانتشارها، مؤكدا وجود خطة مجهزة مسبقاً لانتشار فرق الطوارئ في شوارع المحافظة، حال تعرض المدينة لسقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، والتعامل بشكل سريع لعدم تراكم المياه والتأثير على حركة المواصلات.

هيئة الأرصاد: حالة من الطقس المتقلب تسود البلاد

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، فإن بعض المحافظات تشهد في الوقت الحالي، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متوسطة وغزيرة في المناطق، ما أدى إلى تعطيل الدراسة في بعض المحافظات.

وقال بيان هيئة الأرصاد، إنه على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة، ستشهد المناطق الشمالية سقوط أمطار من متوسطة إلي كثيفة وتصل إلى رعدية في بعض الأحيان.