«الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية في 7 محافظات اليوم

ضمن سلسلة قوافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تطلقها وزارة الصحة والسكان على مستوى المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية بشكل يومي، تطلق «الصحة» على مدار اليوم الأحد عددا من القوافل الطبية للكشف والعلاج بشكل مجاني في 7 محافظات شاملة العديد من التخصصات الطبية.

بالتفاصيل.. قوافل «حياة كريمة» الطبية اليوم

وتوضح «الوطن» تفاصيل القوافل الطبية التي تطلقها وزارة الصحة والسكان اليوم، وفقا لما أعلنته «الصحة» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال الأماكن التي متاح بها القوافل الطبية أو التخصصات المتوفرة من خلالها ويتم تقديمها للمواطنين بشكل مجاني.

أماكن القوافل الطبية في 7 محافظات

وحسب ما أوضحته وزارة الصحة والسكان، فإن القوافل الطبية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية موجودة على مدار اليوم في 7 محافظات، وأماكنهم بالتفصيل كالتالي:

1 - محافظة سوهاج، في «آبار الوقف» التابع لمركز أخميم.

2 - محافظة الأقصر، في «حاجز الأقالتة» التابع لمركز القرنة.

3 - محافظة القليوبية، في «الشباب»، التابع لمركز العبور.

4 - محافظة أسيوط، وتحديداً في «العتمانية» التابع لمركز البداري.

5 - محافظة كفر الشيخ، وتحديداً في «كفر العجمي» التابع لمركز بيلا.

6 - محافظة الوادي الجديد، وتحديداً في «الزيات» التابع لمركز بلاط.

7 - محافظة الفيوم، وتحديداً في «الفهمية» التابع لمركز طامية.

التخصصات الطبية الكاملة المتوفرة داخل القوافل

كما أوضحت وزارة الصحة والسكان التخصصات الطبية الكاملة المتاحة في قوافل «حياة كريمة» الطبية، وهم عبارة عن 13 تخصصا طبيا مجانيا، بالإضافة إلى صيدليات بها مختلف أنواع الأدوية.

التخصصات الطبية المتوفرة كالتالي:

1 - الباطنة.

2 - الأنف والأذن.

3 - القلب.

4 - الجلدية.

5 - الأطفال.

6 - خدمات تنظيم الأسرة.

7 - نساء وولادة.

8 - خدمات التحاليل.

9 - خدمات الآشعة.

10 - الجراحة.

11 - العظام.

12 - الأسنان.

13 - الرمد.