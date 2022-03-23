الملتقى العربي-الأفريقي لتعزيز دور المتطوعين لمواجهة التغيرات المناخية
كتب:
ماهر هنداوي
05:49 ص | الأربعاء 23 مارس 2022
لوجو الملتقى
تنظم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة، الملتقى العربي- الأفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، خلال الفترة من (21-27) مارس الجاري، وذلك في إطار تسلم مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (شرم الشيخ 2022)، وأيضا في ضوء تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، والاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات.
المتلقى يستمر أسبوع بالتعاون مع وزارتي البيئة والري
وتنظم وزارة الشباب الملتقى على مدار أسبوع بالتعاون مع كل من وزارتي البيئة، والموارد المائية والري و الاتحاد العربي للتطوع و كلية الدراسات العليا وعلوم البيئة بجامعة عين شمس و الدائرة الرسمية للشباب والنشء بالاتفاقية الاطارية للتغير المناخي بالأمم المتحدة و والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية و مركز التدريب الاقليمي للموارد المائية والري و وحدة السياسات وتطوير الاعمال بمكتب الوزير ووحدة المناخ بالإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية.
38 دولة عربية وأفريقية تشارك في الملتقي
« الوطن » تستعرض كل المعلومات عن الملتقي العربي- الأفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، في النقاط التالية :
- وفود من 38 دولة في العالم يشاركون في الملتقى
-الوفود المشاركة هي : ( مالي - جنوب السودان - سيراليون - السودان - بروندي - موريشيوس - تشاد، السنغال- جيبوتي - الكاميرون- مالاوي- الجابون - بوركينا فاسو- رواندا- جزر القمر- البحرين- الأردن - سوريا- ليبيا- الصومال- اليمن- موريتانيا - الكويت - تونس - سلطنة عمان - نيجيريا - العراق - بنين - السعودية - فلسطين - الكونغو الديمقراطية - غانا - ليبريا - الفلبين - فنلندا - ليتوانيا - بريطانيا - - الوفد المصري)
أهداف الملتقى
ويستهدف الملتقي فئة المتطوعين والمبادرين الشباب و المنظمات الغير حكومية، الشركات الناشئة والمتخصصين، وأهدافه على النحو التالي :
- بناء قدرات الشباب المصري نحو سياسات المناخ المحلية والدولية وتغير المناخ.
- تفعيل المشاركة الشبابية البناءة في الحدث وكذلك استيعاب شباب العالم المهتم بقضايا المناخ وحوكمة هذه المشاركة في إطارها الرسمي والدولي المناسب لإنجاح هذه الاستضافة التاريخية واخراجها في الشكل اللائق.
- التبادلات حول أفضل الممارسات لمشاركة الشباب في مصر وعلى المستوى الدولي وإمكانيات التواصل خاصة في مؤتمر القمة للدول الاطراف
- تطوير العلاقة بين الشباب ومتخذي القرارات للتعاون سياسات المناخ والتغير المناخ
- رفع صوت الشباب المصري وادماجه في اتخاذ القرار المحلي والدولي بشأن السياسة المناخية.
- تطوير التعاون بين الشباب المصري ويشمل مشاركة (النساء و المجتمعات المحلية و الشباب الذي يعيش في مناطق ذات موارد قليلة.)
الموضوعات التي يتناولها الملتقى
- التطوع في مواجهة التغيرات المناخية كأداة لنشر الوعي بقضايا المناخ.
- سبل تحفيز عملية التطوع في مجال مواجهة التغيرات المناخية
- د ور المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني) في معالجة القضايا البيئية
- الممارسات المبتكرة للشركات الناشئة في بيئة الاعمال المناخية.
- إنقاذ البلدان النامية المعرضة لتغير المناخ
- دور البحث العلمي في تأمين الغذاء والماء
- مقاومة تغير المناخ: أثر ارتفاع مستوى سطح البحر على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمدن الساحلية الأفريقية، التغيرات المناخية وأثرها على السلم المجتمعي.