الملتقى العربي-الأفريقي لتعزيز دور المتطوعين لمواجهة التغيرات المناخية

تنظم الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، بوزارة الشباب والرياضة، الملتقى العربي- الأفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، خلال الفترة من (21-27) مارس الجاري، وذلك في إطار تسلم مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (شرم الشيخ 2022)، وأيضا في ضوء تطلع مصر للبناء على ما تحقق في جلاسكو، وترجمة التعهدات إلى أفعال ملموسة، والاستمرار في الدفع بجهود تعزيز عمل أجندة المناخ على كافة المستويات.

المتلقى يستمر أسبوع بالتعاون مع وزارتي البيئة والري

وتنظم وزارة الشباب الملتقى على مدار أسبوع بالتعاون مع كل من وزارتي البيئة، والموارد المائية والري و الاتحاد العربي للتطوع و كلية الدراسات العليا وعلوم البيئة بجامعة عين شمس و الدائرة الرسمية للشباب والنشء بالاتفاقية الاطارية للتغير المناخي بالأمم المتحدة و والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية و مركز التدريب الاقليمي للموارد المائية والري و وحدة السياسات وتطوير الاعمال بمكتب الوزير ووحدة المناخ بالإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية.

38 دولة عربية وأفريقية تشارك في الملتقي

« الوطن » تستعرض كل المعلومات عن الملتقي العربي- الأفريقي لتعزيز دور المتطوعين في مواجهة التغيرات المناخية، في النقاط التالية :

- وفود من 38 دولة في العالم يشاركون في الملتقى

-الوفود المشاركة هي : ( مالي - جنوب السودان - سيراليون - السودان - بروندي - موريشيوس - تشاد، السنغال- جيبوتي - الكاميرون- مالاوي- الجابون - بوركينا فاسو- رواندا- جزر القمر- البحرين- الأردن - سوريا- ليبيا- الصومال- اليمن- موريتانيا - الكويت - تونس - سلطنة عمان - نيجيريا - العراق - بنين - السعودية - فلسطين - الكونغو الديمقراطية - غانا - ليبريا - الفلبين - فنلندا - ليتوانيا - بريطانيا - - الوفد المصري)

أهداف الملتقى

ويستهدف الملتقي فئة المتطوعين والمبادرين الشباب و المنظمات الغير حكومية، الشركات الناشئة والمتخصصين، وأهدافه على النحو التالي :

- بناء قدرات الشباب المصري نحو سياسات المناخ المحلية والدولية وتغير المناخ.

- تفعيل المشاركة الشبابية البناءة في الحدث وكذلك استيعاب شباب العالم المهتم بقضايا المناخ وحوكمة هذه المشاركة في إطارها الرسمي والدولي المناسب لإنجاح هذه الاستضافة التاريخية واخراجها في الشكل اللائق.

- التبادلات حول أفضل الممارسات لمشاركة الشباب في مصر وعلى المستوى الدولي وإمكانيات التواصل خاصة في مؤتمر القمة للدول الاطراف

- تطوير العلاقة بين الشباب ومتخذي القرارات للتعاون سياسات المناخ والتغير المناخ

- رفع صوت الشباب المصري وادماجه في اتخاذ القرار المحلي والدولي بشأن السياسة المناخية.

- تطوير التعاون بين الشباب المصري ويشمل مشاركة (النساء و المجتمعات المحلية و الشباب الذي يعيش في مناطق ذات موارد قليلة.)

الموضوعات التي يتناولها الملتقى

- التطوع في مواجهة التغيرات المناخية كأداة لنشر الوعي بقضايا المناخ.

- سبل تحفيز عملية التطوع في مجال مواجهة التغيرات المناخية

- د ور المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني) في معالجة القضايا البيئية

- الممارسات المبتكرة للشركات الناشئة في بيئة الاعمال المناخية.

- إنقاذ البلدان النامية المعرضة لتغير المناخ

- دور البحث العلمي في تأمين الغذاء والماء

- مقاومة تغير المناخ: أثر ارتفاع مستوى سطح البحر على النواحي الاجتماعية والاقتصادية للمدن الساحلية الأفريقية، التغيرات المناخية وأثرها على السلم المجتمعي.