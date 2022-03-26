دريد لحام يروي ذكريات من داخل رحم والدته.. والجمهور: «ذاكرتك نشيطة»

حالة واسعة من الجدل أثارها الفنان السوري دريد لحام، بسبب مقطع الفيديو الذي نشره عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» بمناسبة عيد الأم، وقال خلاله إنه كان يسمع الأصوات وهو بعمر 7 أشهر داخل رحم والدته قبل ولادته، وكان يضع أذنه على بطن والدته حتى يستطيع معرفة ما يحدث في الخارج، «سمعت عن البرد والفقر وتعذيب الفرنسيين للسوريين».

وتوالت التعليقات على مقطع فيديو دريد لحام، ما بين مؤيد ومعارض، حيث استغرب البعض قدرته على سماع وتذكر حديث دار وهو ما زال في رحم والدته، فعلق أحد المتابعين: «بيسمع ببطن أمه فهمناها.. بس يتذكر اللي كان بيسمعوا كمان» وتابع آخر: «ذاكرتك نشيطة»، بينما أشار البعض الآخر إلى أن المنتقدين لم يفهموا المغزى الحقيقي من حديثه، بينما أضاف آخر: «بكلامك عيشتنا بوطن الأم وتوضحت فكرة ومعنى الرحم».

دريد لحام يروي ذكرياته داخل رحم والدته

دريد لحام: حزين أنني لم أوفِ أمي حقها

وأضاف الفنان السوري في مقطع الفيديو، أنه بعد ما بلغ 9 أشهر داخل رحم والدته وجد يدا تمتد إليه لإخراجه إلى العالم الخارجي، وكان يرفض ذلك ويحاول التشبث للبقاء داخل بطنها لأنه كان يشعر بالأمان، ولكن عندما سمع صوت آنين والدته وآلامها قرر الخروج، ثم قام بغناء مقطع من أغنيته الشهير «يا مو» ولم يستطع السيطرة على دموعه.

وروى دريد لحام ذكرياته مع والدته الراحلة، حيث كانت تنتظر أن يأكل هو وأشقاؤه الـ 9 أولا ثم تأكل هي بعد ذلك، قائلا: «أمي ما تقرب على الأكل تستنى لما نشبع، إذا ضل أكل تاكل وإذا ما ضل تفضل بلا أكل، زعلان أن أمي غادرتنا دون أن أستطيع أن أوفيها حقها».