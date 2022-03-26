من أين جاء المصريون بـ153مليار جنيه في 4 أيام؟.. خبير اقتصادي يجيب

بلغت حصيلة شهادة الادخار ذات العائد 18%، والتي طُرحت بداية من الأسبوع الماضي نحو 153 مليار جنيه، في بنكى مصر والأهلي، وكان نصيب الأخير حوالى 102 مليار جنيه، فيما حقق بنك مصر مبيعات بنحو 51 مليار جنيه، تحت مسمى شهادة طلعت حرب، ويسأل البعض: من أين أتى المصريون بهذا المبلغ في أربعة أيام فقط وهو عمر طرح الشهادة؟.

حصيلة هذه الشهادات «من تحت البلاطة» والاقتصاد غير الرسمي

وقال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن حصيلة هذه الشهادات جاءت «من تحت البلاطة» على حد وصفه، مشيرًا إلى أن تلك الحصيلة تمثل ما يتداوله المواطنين من أموال «كاش» خارج القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن هناك جزءًا كبيرًا من هذه الأموال جُمعت من المواطنين العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن1، أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل ضعفي الاقتصاد الرسمي، متوقعًا أن تتجاوز حصيلة شهادة الادخار ذات العائد 18% الـ250 مليار جنيه، موضحًا أن إغلاق باب بيع الشهادة مرتبط باستقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

الاقتصاد المصري نما بنسبة 8.3%

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصرى يعد أحد أهم الاقتصاديات التي حققت نموًا، موضحًا أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 8.3% في الربع الثاني من العام المالي 2021-2022 وبنسبة 9% في النصف الأول، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 6% في العام المالي الجاري المنتهي في 30 يونيو 2022، مضيفًا أن التضخم عاد إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن البنك المركزي استطاع أن يمتص الصدمات التي كان من الممكن أن يواجهها الاقتصاد المصري، عبر تنفيذ سياسة فائقة التيسير، إذ أصدر البنك المركزي مجموعة من المنح والوافز التمويلية للقطاعات الاقتصادية المؤثرة بأسعار فائدة مدعمة، عبر مبادرات بمليارات الجنيهات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقطاع العقاري، ما كان له الأثر في استقرار الأوضاع الاقتصادية المحلية.