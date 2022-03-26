«الزراعة» تسجل «زيرو» تعديات في 25 محافظة وتسجيل 14 حالة فقط لأول مرة

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تراجع معدلات التعدي على الأراضي الزراعية بشكل ملحوظ ولأول مرة بعد أحداث يناير 2011، حيث سجَّل التقرير اليومي «زيرو» تعديات في 25 محافظة، بينما سجَّلت 5 محافظات فقط حالات تعدٍ بلغ عددها 14 حالة فقط على مساحة من الأراضي بلغت 19 قيراطًا و18 سهمًا.

2 مليون حالة تعدٍ منذ أحداث يناير 2011

وكانت التعديات على الأراضي الزراعية قد بلغت 2 مليون حالة تعدٍ منذ أحداث يناير 2011 وما صاحبها من انفلات أمني أدى إلى تبوير ما يقرب من 100 ألف فدان زراعي، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه نهاية العام الماضي بضرورة القضاء على ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية، حيث وضعت الإدارة المركزية لحماية الأراضي في يناير الماضي خطة لمنع التعديات على المهد بالتعاون مع المحافظين ووزارة الداخلية نجحت في تسجيل «زيرو» تعديات في العديد من المحافظات منذ بدء تنفيذ الخطة.

وأوضح التقرير الصادر أمس أن الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي ووزارة الداخلية تمكنت من إزالة 16 حالة تعدٍ على مساحة 12 قيراطا و12 سهما من الحالة المتعدية، وتبقت 3 حالات فقط لم يتم إزالة التعديات عليها، كما رصد التقرير حالة تعدٍ تم التصالح عليها.

وأشار التقرير إلى أن حالات التعديات التي تم تسجيلها كانت في محافظة الجيزة بواقع 6 حالات، والأقصر 6 حالات، ومحافظة الغربية سجلت 6 حالات، أما محافظة الفيوم فسجلت 3 حالات، وأسيوط فقد سجلت حالة تعد واحدة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توجيه المهندس سعد عامر، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، لتعليمات مشددة إلى مسؤولي حماية الأراضي الزراعية بمديريات الزراعة ببذل الجهد للحفاظ على «زيرو» تعد، أما المحافظات التي لم تصل إلى «زيرو» تعد؛ فيستوجب بذل المزيد من الجهد بالمتابعة على لجان منع التعديات بالمحافظات؛ وذلك لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقرارات وزير الزراعة والمحافظين؛ لمنع التعدي وليس التعامل بعد التعدي.

أكد المصدر أن الهدف من تلك الإجراءات هو الوصول إلى زيرو تعديات والثبات عليه بشكل دائم، مع العمل بالتوازي ببذل المزيد من الجهد لاسترداد جزء من التعديات وعودتها إلى الرقعة الزراعية بهدف حماية الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.