الجيزة تواصل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، إذ كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الإقلين، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية، بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وردع المخالفين.

متابعه ميدانية لرصد حالات البناء المخالف

ذكرت محافظة الجيزة، في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللواء أحمد راشد، شدد على ضرورة المتابعة الميدانية على مدار اليوم، ورصد حالات البناء المخالف وتحقيق الانضباط.

وكشفت أن أجهزة مركز ومدينة البدرشين، 3 حالات بناء بدون ترخيص بمدينة البدرشين على مساحة 300م2، عبارة عن أدوار أرضية وحوائط حاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالات في منشأة القناطر

أشارت محافظة الجيزة، في بيانها، إلى أن أجهزة مركز ومدينة منشاة القناطر، أزالت 4 حالات بناء مخالف وتعدي على الأراضي الزراعية، رصدتهم وحدة المتغيرات المكانية على مساحات تراوحت ما بين 86م2 إلى 100م2 بقرى: بهرمس والمنصورية والجلاتمة وأبو غالب.

إزالات بقرى الصف

أكد البيان، أن أجهزة مركز ومدينة الصف، أزالت حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بقريتي الديسمي والودي، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تواصل إجراء الحملات، لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.