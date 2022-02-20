خطة المحليات لمحاصرة التعديات على الأراضي الزراعية: رصد بالأقمار الصناعية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ الوزارة بدأت في تنفيذ توجيهات وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022، بتشكيل لجان على مستوى المحافظات والمدن والقرى للحفاظ على الأراضي الزراعية، والحد من أي تعديات عليها.

وأكد قاسم، لـ«الوطن»، إبلاغ مجلس الوزراء بشكل دوري بتلك التعديات، والتعامل معها من خلال تقارير دورية، منوهًا بوجود إجراءات صارمة؛ للحد من أي مخالفات، ويتم التشديد على الوحدات المحلية بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها، والتصدي لأي حالة تعدٍ عليها، ومنعها في المهد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.

مواجهة مخالفات البناء

وأوضح قاسم أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سيكون من ضمن معايير تقييم أداء القيادات التنفيذية بكل محافظة، وبالتالي يجب إزالة المخالفات في المهد بكل حسمٍ، وعدم التهاون للحفاظ على الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون ومنع أي صور للتعديات؛ لتفادي الوقوع تحت طائلة القانون.

رصد المتغيرات المكانية

وشدد على المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية، مع تأكيد ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تُرصد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية في المحافظة عن متابعة هذا الملف.

محاصرة ظاهرة التعديات

وأضاف أنّه تمّ تشكيل لجان لمحاصرة ظاهرة التعديات ووأد المخالفات في المهد، تبدأ من القرية حيث تشكل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية، وعضوية رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو شيخ البلد بالقرية، ومدير الجمعية الزراعية بالقرية، وعلى مستوى المركز أو المدينة تشكل لجنة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز، وعضوية مدير الإدارة الزراعية، ورئيس قسم حماية الأراضي بالمركز، ومأمور المركز أو من ينوب عنه، وتشكل لجنة على مستوى المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مدير مديرية الزراعة، وممثل مديرية الأمن، وأيضا لجنة مركزية تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية.