درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27-3-2022 في مصر

درجات الحرارة المتوقعة، اليوم، من أكثر ما يشغل بال المواطنين، وخصوصا بعد الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة المتوقعة، الذي شهدته كل الأنحاء، أمس السبت، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 27 مارس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنون، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، التي جاءت كالتالي:

درجات الحرارة غدا في محافظات مصر

وجاءت درجات الحرارة على جميع أنحاء مصر اليوم، كالتالي:

القاهرة 23 11

الإسكندرية 19 12

وادي النطرون 22 11

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 22 12

بلطيم 19 11

مطروح 18 12

السلوم 19 09

سيوة 23 09

بورسعيد 19 11

دمياط 18 11

الزقازيق 23 10

المنصورة 23 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 11

العريش 19 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 21 06

نويبع 24 14

طابا 21 13

كاترين 17 03

الطور 21 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 14

الفيوم 24 10

بني سويف 24 10

المنيا 24 09

أسيوط 25 11

سوهاج 27 12

قنا 28 12

الأقصر 29 13

أسوان 30 14

إدفو 30 14

أبو سمبل 29 14

الوادي الجديد 27 12

شلاتين 28 14

أبو رماد 28 14

حلايب 24 15

رأس حدربة 24 16