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تحذيرات من الشبورة المائية وانخفاض الحرارة لـ9 درجات في السويس

رفع درجة الاستعداد وانتظام حركة السير والتنقل

كتب:

حمدى عبد الله
08:21 ص | السبت 26 مارس 2022
طقس السويس

طقس السويس

شهدت محافظة السويس اليوم السبت، طقسًا معتدلًا وغائم جزئيًا، إذ ظهرت السحب المتقطعة في سماء المحافظة منذ الصباح الباكر، وتناوبت الشمس الظهور معها، وشعر سكان السويس بتحسن ملحوظ في الطقس، وارتفاع طفيف في درجة الحرارة والتي وصلت إلى 11 درجة مئوية،  خلال ساعات الصباح الأولى، وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للأرصاد.

رفع درجة الاستعداد وانتظام حركة السير والنقل

من جانبها، رفعت محافظة السويس درجة الاستعداد القصوى، تحسبًا لأي تقلبات جوية، وأكد مسؤولو عدة إدارات وأحياء الاستعداد للتدخل الفوري وقت الحاجة، وذلك منذ بداية تعرض البلاد إلى موجة الطقس السيء، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة التنقل والسير داخل المحافظة.  

 ليلة شديدة البرودة

وكانت المحافظة تعرضت ليلة الأمس كانت شديدة البرودة انخفضت درجة الحرارة إلى 8 درجات مئوية بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، في الساعات الأولى من اليوم، ومع شروق الشمس بدأ الطقس في التحسن قليلًا.

الأرصاد تحذر من انخفاض الحرارة    

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل، ما يؤدي للشعور بالبرودة وعدم الدفء، لافتة إلى وصول درجة الحرارة إلى 12 مئوية، وأن تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 9 مئوية، مع ظهور الشبورة المائية في ساعات الصباح.

أما بالنسبة للرطوبة، فمن المتوقع أن تصل في الساعات الأولى من الصباح إلى 68%.

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بقلم حمدى عبد الله