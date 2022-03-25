حالة الطقس غدا السبت 26-3-2022 في مصر.. ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، عن حالة الطقس غدا السبت 26 مارس 2022، إذ يسود طقس دافئ نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

طقس غدا السبت

وأوضح خبراء «الأرصاد»، في بيان صادر، منذ قليل، أن البلاد ستشهد خلال ساعات الليل طقسا شديد البرودة على كل الأنحاء، فضلا عن فرص وجود شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ووجود أجواء غائمة جزئيا.

درجات الحرارة غدا السبت

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية لوجود نشاط رياح على كل من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر الموافق 26-3-2022، على النحو التالي:

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 21 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 10 10

دمنهور 19 11

بلطيم 18 10

مطروح 18 11

السلوم 17 08

سيوة 19 07

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 21 09

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 18 12

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 18 12

كاترين 13 03

الطور 21 21

شرم الشيخ 23 12

الغردقة 24 13

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 07

بني سويف 22 07

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 10

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 11

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 15

رأس حدربة 2416