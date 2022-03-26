درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26-3-2022 فى مصر.. القاهرة 21 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني في بيان صادر عنها، درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت الموافق 26 مارس الجاري، مشيرا لوجود انخفاض ملحوظ وتحديدًا في مدن الجنوب والتي تصل لـ 25 درجة مئوية.

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة الصغرى تتراوح من بين 05 لـ 16 درجة، وذلك بشكل متفاوت حسب المحافظة والمدينة، لافتة إلى أنه يسود طقس دافئ نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وشدد خبراء «الأرصاد»، على وجود شبورة تسيطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، ووجود أجواء غائمة جزئيا.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت في مصر على النحو التالي:

القاهرة 21 10

الإسكندرية 18 12

وادي النطرون 21 11

طنطا 20 10

شبين الكوم 10 10

دمنهور 19 11

بلطيم 18 10

مطروح 18 11

السلوم 17 08

سيوة 19 07

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 21 09

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 21 09

السويس 21 09

العريش 17 09

رفح 16 08

رأس سدر 18 12

نخل 16 05

نويبع 19 13

طابا 18 12

كاترين 13 03

الطور 21 21

شرم الشيخ 23 12

الغردقة 24 13

مرسى علم 25 14

الفيوم 21 07

بني سويف 22 07

المنيا 22 07

أسيوط 22 06

سوهاج 23 08

قنا 24 09

الأقصر 24 10

أسوان 25 10

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 11

الوادي الجديد 25 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 15

رأس حدربة 24 16.