«الأرصاد» تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة وتوقف سقوط الأمطار

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية شهدتها كافة المناطق خلال الأيام القليلة الماضية، جعلت الكثير من المواطنين يسألون عن موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، وتوقف سقوط الأمطار، الأمر الذي أجابت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها كشفت فيه عن توقعاتها لحالة الطقس إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئ غدًا السبت الموافق 26 مارس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه القراء والمتابعين، نوضح من خلال هذا التقرير موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى وتوقف سقوط الأمطار وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، والتي جاءت كالتالي:

موعد تحسن حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بدءًا من يوم السبت الموافق 26 مارس، على أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية يوم الأحد

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الأحد، فمن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية أيضًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتستمر الكثافة في الشبورة المائية حتى يوم الخميس الموافق 31 مارس الجاري، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشير إلى بداية فصل الصيف، وتكون درجات الحرارة تلك هي المعدلات الطبيعية المناسبة لأجواء فصل الربيع الذي بدأ يوم 21 مارس الماضي.