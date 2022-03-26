القومي لحقوق الإنسان ينعى رجائي عطية: فقدنا قيمة قانونية وفكرية كبيرة

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الفقيه القانوني والمفكر الكبير الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

وعبرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس، عن عميق حزنهم لرحيل قيمة وقامة قانونية وحقوقية وفكرية ونقابية كبيرة، وأحد الرموز البارزة لمهنة المحاماة، الذي أفنى حياته لخدمة مهنته وأبنائها، وقدم مسيرة حافلة طيلة حياته وأثرى المكتبة القانونية بالكثير من المؤلفات.

قيمة وقامة قانونية وحقوقية وفكرية كبيرة

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بخالص التعازي لمحامي مصر، وأسرة الفقيد ومحبيه، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان نقيب المحامين رجائي عطية، قد رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، عقب تعرضه لأزمة صحية داخل محكمة جنايات الجيزة، أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمة.