مدير معهد القلب السابق يكشف سبب وفاة رجائي عطية نقيب المحامين

تشيع عقب صلاة عصر اليوم جنازة المحامي الكبير رجائي عطية نقيب المحامين الذي توفي، منذ قليل، عن عمر ناهز 84 عاما، بعدما سقط في أثناء جلسة محاكمة 9 محامين، داخل محكمة إمبابة في الجيزة

كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والمدير السابق للمعهد القومي للأوعية الدموية، سبب وفاة المحامي رجائي عطية.

وقال شعبان، عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن رجائي عطية تُوفي بالسكتة القلبية والموت المفاجئ، واختلال كهرباء القلب وباء العصر، مضيفُا: «نقيب المحامين ينتقل إلى الرفيق الأعلى في أثناء مرافعته بالمحكمة، رحمة الله على السيد المحترم رجائي عطية».

وتوفي رجائي عطية نقيب المحامين، بحسب البوابة الخاصة بالراحل، رجائي عطية، ومن مواليد شبين الكوم عام 1938، تخرج في حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، وبدأ العمل بالمحاماة في العام ذاته وتم قيده بالنقض في عام 1978.

أبرز المعلومات عن رجائي عطية:

ولنقيب المحامين رجائي عطية محطات عديدة، فلقد حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، عمل بالمحاماة من 1959، ثم بالقضاء العسكري في وظائف مختلفة من 1961، وعاد للعمل بالمحاماة مرة أخرى من 1976 وحتى وفاته اليوم.

اهتمامات رجائي عطية نقيب المحامين:

كما كان للراحل رجائي عطية نقيب المحامين له اهتمامات أدبية وثقافية، ومن بين كتابات رجائي للإذاعات المصرية والعربية، ومنها: «الدين والحياة، ذلك الكتاب لا ريب فيه، معركة المصير، نساء خالدات» وغيرها.

في سياق متصل، قال أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أنَّه سيتمّ أداء صلاة الجنازة على الراحل رجائي عطية اليوم بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم، وسينقل إلى مقر النقابة العامة للمحامين ليتمّ تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في أكتوبر.