نقيب الإعلاميين: رجائي عطية جمع بين واقعية القانون وبحور الفقه

نعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ ببالغ الحزن والأسى وفاة محمد رجائي عطية نقيب المحامين المصري ورئيس اتحاد المحامين العرب، إثر تعرضة لأزمة قلبية داخل محكمة جنوب الجيزة.

وفاة رجائي عطية نقيب المحامين

وقال نقيب الإعلاميين، في بيان النقابة، إن المفكر الكبير رجائي عطية يعد أحد أعلام مصر البارزين وأدبائها ومفكريها وفقهائها الذين حلقوا في الأدب والفكر وجمع بين واقعية القانون وبحور الفقه وخبرات المحاماة.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أن المحامي القدير رجائي عطية تقلد العديد من المناصب منها عضو مجمع البحوث الإسلامية عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو اتحاد الكتاب وخبير بالمجالس القومية المتخصصة، وعضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، وأخيرًا نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب.

نقابة الإعلاميين تنعى رجائي عطية

وأكد نقيب الإعلاميين أن المفكر الكبير رجائي عطية نقيب محامين مصر كان رجلًا وطنيًا، وشارك في الدفاع عن الكثير من القضايا التي تهم الوطن.

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.