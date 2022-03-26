وزير التنمية المحلية يشارك في مناقشة رسالة الدكتوراة لمحافظ الوادي الجديد

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، صباح اليوم في مناقشة رسالة دكتوراة الفلسفة في الإستراتيجية القومية، والتي قدمها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حول «الإستراتيجية المقترحة لمحافظة الوادي الجديد لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة 2030»، وذلك بمقر أكاديمية ناصر العسكرية.

وأشرف على رسالة الدكتوراة كل من الدكتور محمد عبدالمنعم نعيم «مشرف الرسالة»، وعضوية كل من الدكتور محمد خليل نصر الله، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتورة أمل شمس.

حضور المناقشة

وحضر مناقشة رسالة الدكتوراة كل من الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية السابق، والمهندس هشام عرفات وزير النقل السابق، واللواء أشرف عطية عبدالباري محافظ أسوان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعدد من المحافظين السابقين، والدكتورة حنان مجدي نائبة محافظ الوادي الجديد وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال والمستثمرين.