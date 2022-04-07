فنان على كرسي المذيع.. «قال الفيلسوف» سر انطلاقة سميرة عبدالعزيز

«سميرة عبدالعزيز»، اسم كبير في تاريخ الفن والدراما، حافل بالنجاحات والأعمال الفنية المميزة جدا، من «أفواه وأرانب، إلى ضمير أبلة حكمت، وإمام الدعاة وبوابة الحلواني وأم كلثوم والإمام الترمذي والقضاء في الإسلام» وغيرها من الأعمال.

لم يتوقف نجاح الفنانة سميرة عبدالعزيز على الأعمال الفنية والدرامية فقط، بل حققت نجاحا كبيرا في برنامج إذاعي يحمل اسم «قال الفيلسوف»، الذي يذاع منذ عام 1975 واستمر حتى عام 2011، ويعتبر من أقدم البرامج الإذاعية المستمرة في الإذاعة بالإذاعات العربية حتى اليوم.

حلقات البرنامج تدور حول قيم المجتمع المختلفة

برنامج «قال الفيلسوف» بطولة شخصيتين رئيسيتين هما الفنانة سميرة عبدالعزيز والفنان سعد الغزاوي، ومن إخراج إسلام فارس، والمسلسل من إعداد وﺇﺧﺮاﺝ إسلام فارس، وهو عبارة عن حوار يدور بين الفنانة سميرة عبدالعزيز والفنان سعد الغزاوي، حول قيم المجتمع المختلفة حيث كان يتم تسجيل حلقات عن السعادة والصبر والعشق والمحبة والجليس الصالح وعن البلاء والابتلاء وعن يوم عرفة والحب الصادق والجهل والغرور والرضا والعشق والمحبة والفجر والصبر والإخلاص والصداقة والأخلاق وعن يوم بدر وعن شهر الصيام.

سميرة عبدالعزيز: كنت ذاهبة لتقديم برنامج وقدمت برنامج آخر

وفي حوار سابق للفنانة سميرة عبدالعزيز لـ«الوطن»، استعادت ذكريات عملها بالإذاعة المصرية، حيث قالت إنه قبل مجيئها للقاهرة كان مدير إذاعة الإسكندرية «حافظ عبدالوهاب»، وكانت تعمل معه، وطلبت منه أن يعطيها خطابا لـ«بابا شارو» للعمل في الإذاعة بالقاهرة، وفعلًا كتب خطابا لـ«بابا شارو»، وكان نصه: «أُهديك صوتًا جميلًا ومثقفًا رجاء الاستعانة به في برامجكم».

وعن برنامج قال الفليسلوف أوضحت سميرة عبدالعزيز أنها كانت ذاهبة لتقديم برنامج أماكن لها تاريخ، ولكن رفض «بابا شارو»، وقال لها إنه يوجد برنامج آخر ستقدمه بعنوان «قال الفيلسوف».

وأشارت إلى أن مؤلف البرنامج هو الذي اختارها لتأدية دور التلميذة أمام الفيلسوف، ولكنها حزنت في بادئ الأمر خصوصا وأن برنامج أماكن لها تاريخ كانت مدته 15 دقيقة مقابل برنامج قال الفيلسوف ومدته 5 دقائق فقط، ولكنه وقتها قال لها «يا عبيطة ده برنامج يومي يعني اسمك كل يوم في الإذاعة»، ووافقت على البرنامج الذي نجح نجاحا كبيرا واستمر البرنامج من عام 1973 حتى عام 2011 وتوقف البرنامج مع رحيل المؤلف.