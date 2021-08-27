«صوتك حلو مش بتغني ليه؟» حكاية سؤال محمد عبدالوهاب لـ سميرة عبدالعزيز

«صوتك حلو ليه مش بتغني؟» سؤال طرحه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، على الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، الذي أُعجب بـ«حلاوة صوتها» الذي نتج عن استماعه الدائم لبرنامجها «قال الفيلسوف» عبر الإذاعة المصرية، والذي استمر يُبث عبر الأثير لمدة تقرب من 40 عامًا منذ عام 1973 وحتى عام 2011.

محمد عبدالوهاب أُعجب بصوت سميرة عبدالعزيز وطلب منها الغناء

وحكت الفنانة سميرة عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، عن إعجاب موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بصوتها الآثر عبر الراديو، وتساؤله عن سبب عدم غناءها خصوصًا وأنها تملك نبرة صوت جميلة، بقوله «صوتك حلو مش بتغني ليه، قولت له ليّ أخت بتغني أستاذة في التربية الموسيقية وصوتها حلو ممكن أعرفك بيها، لكن أنا بحب التمثيل».

سميرة عبدالعزيز: لم أفكر في احتراف الغناء لعشقي للتمثيل

وعن سبب عدم احترافها الغناء رغم إشادة محمد عبدالوهاب بصوتها، قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز «غنيت مرة واحدة من خلال أوبريت غنائي تابع للإذاعة، ولكن لم أفكر في احتراف الغناء إطلاقًا، أنا سميعّة جيدة للأغاني، لكن الحقيقة لم أفكر وقتها في الاتجاه للغناء نهائي».

وكان محمد عبدالوهاب من «سميعّة» برنامج «قال الفيلسوف» يوميًا عبر أثير الإذاعة المصرية، ولكن فجأة لم يجد البرنامج، وحسب ما قالته الفنانة سميرة عبدالعزيز«كلمني في التليفون وكان زعلان جدًا، وسأل عن سبب غياب البرنامج، وقال ده أنا مش بنام إلا لما أسمعه».

واستطردت بقولها: «وقتها البرنامج تم نقله لتقديمه في أبوظبي نظير مقابل مادي كبير، لكن محمد عبدالوهاب رفض، وسعى لعودة (قال الفيلسوف) مرة أخرى للإذاعة المصرية، وهو ماحدث بالفعل، ووقتها تم تشكيل لجنة أقرت نظام أجر متميز للقائمين على البرنامج الذي أصبح تاريخًا كبيرًا ومهمًا بالنسبة لي».