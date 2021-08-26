سميرة عبدالعزيز: محمد عبدالوهاب سبب عودة «قال الفيلسوف» للإذاعة المصرية

«صوت جميل ومثقف» عبارة وصُفت بها الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، خلال فترة عملها في بداياتها عملها الإعلامى والفنى بمحطة الإذاعة بالإسكندرية، حيث أمن بموهبتها الإذاعى الشهير محمد محمود شعبان، «بابا شارو»، في الإذاعة المصرية بالقاهرة، وقرر أن يُسند إليها المشاركة في تقديم برنامج «قال الفيلسوف» مع سعد الغزاوي، والذي استمر تقديمه ما يقرب من 40 عامًا منذ عام 1973 وحتى عام 2011.

محمد عبدالوهاب لاينام إلا بعد سماع «قال الفيلسوف»

موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، كان من أشهر «سميعّة» برنامج «قال الفيلسوف» بالإذاعة المصرية، وفي أحد المرات اكتشف عدم إذاعة البرنامج في موعده المحدد، ليتصل هاتفيًا بالفنانة سميرة عبدالعزيز، حسب تصريحاتها لـ«الوطن»: عبدالوهاب زعل جدًا وطلبني في التليفون، وسأل فين البرنامج أنا مش بنام إلا لما أسمعه، ووقتها البرنامج تم نقله لتقديمه في أبوظبي نظير مقابل مادي كبير.

عبدالوهاب طلب من الإذاعة التدخل لعودة «قال الفيلسوف» بعد توقفه

وتابعت: «لكن محمد عبدالوهاب رفض، وذهب لمقر الإذاعة وقابلته عند رئيس الإذاعة، أمين بسيوني وطلب عودة برنامج قال الفيلسوف للإذاعة المصرية، وبالفعل تم تشكيل لجنة أقرت نظام أجر متميز لي وللقائمين على البرنامج لضمان عودته من جديد وهو ماحدث بالفعل، وأصبح هذا البرنامج هو عمري كله».

وعن وصفها بـ«صوت جميل ومثقف»، قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز: إنها قبل مجيئها من محافظتها الإسكندرية طلبت من رئيس الإذاعة هناك حافظ عبدالوهاب والذي كانت تعمل معه، خطابًا ليرشحها لبابا شارو للعمل بالإذاعة المصرية، وبالفعل أرسل الخطاب مزينًا بعبارة: «أهديك صوتًا جميلًا ومثقفًا، رجاء الاستعانة به في برامجكم».

وأشارت إلى أن بابا شارو، قرأ الخطاب وتعجب من عبارة: «صوت جميلًا ومثقفًا»، وتساءل يعني إيه صوت جميل ومثقف؟، وعندما قرأت أمامه باللغة العربية قال لي «آه والله عندهم حق».