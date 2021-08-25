سميرة عبدالعزيز تحكي عن 40 عاما من تقديم «قال الفيلسوف» في الإذاعة

على مدار أكثر من 40 عامًا، استطاعت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز الحفاظ على نجاح برنامجها اليومي في الإذاعة المصرية «قال الفيلسوف»، الذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي واستمر حتى عام 2011.

سميرة عبدالعزيز: صوتي في الإذاعة وُصف بأنه جميلًا ومثقفًا

واستعادت الفنانة سميرة عبدالعزيز، في تصريحات لـ«الوطن»، ذكريات سنوات عملها بالإذاعة المصرية، حيث قالت «قبل مجيئي للقاهرة كان مدير إذاعة الإسكندرية حافظ عبدالوهاب وكنت أعمل معه، وطلبت منه أن يعطيني جواب لبابا شارو للعمل في الإذاعة بالقاهرة، وفعلًا كتب جواب لبابا شارو وقال له فيه أُهديك صوتًا جميلًا ومثقفًا رجاء الاستعانة به في برامجكم».

وتابعت: «بابا شارو قرأ الخطاب وقال يعني إيه صوت جميل ومثقف؟ وسألني إنتي عايزة تشتغلي مذيعة، قولتله أنا أُمثل باللغة العربية، في إذاعة إسكندرية قدمنا الأوديسا والإلياذة باللغة العربية، ومنحني فرصة العمل في برنامج اسمه أماكن لها تاريخ، مدته 15 دقيقة أسبوعيًا، وجعلني اقرأ أولًا أمامه، وعندما قرأت قال لي آه والله عندهم حق، واستمريت في العمل بالبرنامج لمدة أسبوعين».

سميرة عبدالعزيز عن تقديمها برنامج «قال الفيلسوف»: زعلت في البداية

وعن فكرة تقديمها برنامج «قال الفيلسوف»، قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز «في الوقت الذي ذهبت فيه لتقديم برنامج أماكن لها تاريخ، رفض بابا شارو وقال لي في برنامج آخر هتقدميه اسمه قال الفيلسوف، ومؤلف البرنامج هو الذي اختارك لتأدية دور التلميذة أمام الفيلسوف، زعلت وقتها وسألت إزاي يسحب مني برنامج مدته 15 دقيقة مقابل برنامج مدته 5 دقائق فقط، وطبعًا كانت عيني على الفلوس، قال لي يا عبيطة ده برنامج يومي يعني اسمك كل يوم في الإذاعة، ووافقت واستمر تقديم البرنامج من 1973 حتى عام 2011 وتوقف مع رحيل المؤلف».

وأضافت سميرة عبدالعزيز، «برنامج قال الفيلسوف ده برنامج عمري، عندما أذهب لأي مهرجان يقابلوني ويرددوا اسم البرنامج بالطريقة التي اعتدنا عليها».