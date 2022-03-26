«التنسيقية» تنعى رجائي عطية وتعزي أسرته وتلاميذه: تغمده الله برحمته

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسى المفكر الكبير رجائي عطية نقيب المحامين، الذي توفي صباح اليوم، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

رجائي عطية نقيب المحامين

وتقدمت «التنسيقية» بخالص التعازي لأسرة الفقيد ونقابة المحامين وتلاميذه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وتلاميذه الصبر والسلوان.

وفاة رجائي عطية

ورحل عن عالمنا رجائي عطية نقيب المحامين بعدما سقط في أثناء جلسة محاكمة 9 محامين داخل محكمة إمبابة في الجيزة، إذ حرص على مساندة زملائه وحضر للمرافعة بنفسه، إلا أنَّه في أثناء الجلسة تعرض لحالة إغماء، ونُقل على الفور إلى المستشفى في محاولة وتمت محاولة إسعافه، حسبما أكّد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين.