هاني شاكر ينعى رجائي عطية: فارس نبيل ومناضل جليل وعلم من أعلام القانون

نعت نقابة الموسيقيين برئاسة هاني شاكر، نقيب المحاميين رجائي عطية، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 83 عامًا خلال مرافعته أمام محكمة جنوب الجيزة.

نقابة الموسيقيين تنعى رجائي عطية

وجاء في بيان نقابة الموسيقيين: «بالغ الحزن والأسى ينعى الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس الإدارة علم من أعلام القانون وفارس نبيل ومناضل جليل والأديب والفقيه المغفور له بإذن الله رجائي عطية نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب».

هاني شاكر: رحم الله الفقيد وأسكنه رضوانه

وتابع بيان نقابة الموسيقيين: «رحم الله الفقيد وأسكنه مغفرته ورضوانه، ونشاطر الأسرة القانونية في مصر والعالم العربي وعموم المصريين الأحزان ولأسرته الصبر والسلوان».