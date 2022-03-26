مؤسسات عالمية تحذر: برميل النفط قد يصل 250 دولارا العام الجاري

حذرت مؤسسات اقتصادية عالمية، من أن أسعار النفط قد تزيد عن الضعف لتصل إلى 250 دولارًا للبرميل هذا العام، إذ تسبب حرب روسيا على أوكرانيا فوضى في أسواق الطاقة العالمية.

مذكرة بحثية تتوقع ارتفاع أسعار النفط

رئيس صندوق Merchant Commodity Fund التابع للهيئة الملكية البريطانية، بيير أندوراند ودوج كينج، توقع أن يرتفع النفط إلى 250 دولارًا للبرميل في عام 2022، وقال: «أعتقد أننا نفقد الإمدادات الروسية من الجانب الأوروبي إلى الأبد».

وقال «ودوج كينج» في مذكرة بحثية، إن هذا ليس مؤقتًا، وستكون صدمة في المعروض الخام، وأعتقد أن النفط سيرتفع إلى ما بين 200 دولار و 250 دولارًا للبرميل هذا العام.

وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد استجابة لهجوم روسيا على أوكرانيا نهاية الشهر الماضي، وتعد روسيا واحدة من أكبر الموردين في العالم، وتنتج حوالي 10% من النفط الذي يستخدمه العالم كل يوم.

وحظرت الولايات المتحدة استيراد النفط من روسيا، وألغت المملكة المتحدة الواردات تدريجيًا، ويقاوم الاتحاد الأوروبي حتى الآن الدعوات إلى تجنب النفط الروسي.

ولم يتغير سعر خام برنت كثيرًا يوم الخميس عند حوالي 118 دولارًا للبرميل، منخفضًا من أعلى مستوى عند 139 دولارًا في وقت سابق هذا الشهر، وجرى تداوله عند حوالي 61 دولارًا للبرميل قبل عام من اليوم، واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط تقريبًا عند 115 دولارًا للبرميل يوم الخميس الماضي.

العقوبات على روسيا قد توقف ما يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن الصراع في أوكرانيا والعقوبات الناتجة قد تؤدي إلى توقف ما يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط، ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يستهلك العالم حوالي 100 مليون برميل يوميًا.

كبير استراتيجيي السلع في مورجان ستانلي، مارتين راتس قال في تصريحات سابقة، إنه يعتقد أن الانخفاض في الإنتاج الروسي سيكون أكثر من مليون برميل يوميًا، متوقعًا أن يرتفع النفط إلى حوالي 120 دولارًا للبرميل في الربع الثالث، وأن يظل عند حوالي 100 دولار للبرميل لمدة 18 شهرًا أو نحو ذلك.