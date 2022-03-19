للأسبوع الثاني على التوالي.. أسعار البترول تنخفض 4%

تباينت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ففي بداية الأسبوع سجلت ارتفاعا ثم انخفضت بشكل ملحوظ في منتصف الأسبوع، لتعاود وترتفع خلال نهاية تعاملات الأسبوع لتغلق أمس الجمعة على ارتفاع في أسعار برميل النفط، ولكن هذه الارتفاعات لم تجعلها تعود إلى نفس المستوى التي وصلت له منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، التي كادت أن يصل حينها سعر البرميل إلى 140 دولارًا.

أسبوع متقلب في أسعار النفط

وسجلت الأسعار الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب، خاصة بعد أن وصلت أسعار النفط إلى مستوى قياسي خلال بدء الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة 4%.

وأغلقت تعاملات خام برنت العالمي خلال الأسبوع الماضي، على ارتفاع بنسبة 1.21% ليسجل البرميل 107.93 دولار للبرميل، فيما أغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي على ارتفاع بنسبة 1.7% عند 104.70 دولار للبرميل.

أسعار البترول العالمية تسجل أعلى سعر لها منذ 14 عاما

وسجلت أسعار البترول أعلى مستوياتها في 14 عاما، منذ ما يقرب من أسبوعين، مما شجع على موجات بيع لجني الأرباح منذ ذلك الحين، وبعد رابع يوم من المحادثات مع أوكرانيا، فيما أكدت روسيا أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق، إذ ظهرت بعض بوادر التقدم في وقت سابق من الأسبوع.

وجاء ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط التداعيات والمخاوف على إمدادات النفط، بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي تنهال على موسكو، كما اتجهت الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى بالتزامن مع رفض الكرملين قرار محكمة العدل الدولية، الذي أصدرته ضد روسيا، بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا.