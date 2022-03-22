تذبذب في أسعار البترول خلال تعاملات اليوم.. صعود وهبوط خلال ساعات

تذبذبت أسعار البترول عالميًا، بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال بداية تعاملات اليوم لتعاود الانخفاض خلال أقل من ساعتين بنحو 5 دولارات، وبالرغم من التذبذب إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل واضح خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار بداية تعاملات الأسبوع الحالي وهو ما يكشف حالة عدم الاستقرار في أسعار النفط.

برميل خام برنت يسجل 114 دولارًا للبرميل

وخلال منتصف تعاملات اليوم، انخفض سعر خام برنت العالمي مقارنة ببداية تعاملات اليوم، حيث سجل انخفاضا بنسبة 0.70% ليسجل البرميل 114.81 دولار للبرميل، فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي انخفاضا بنسبة 1.9% عند 110.90 دولار للبرميل.

وقالت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إن ارتفاع أسعار النفط الخام بالأسواق الآجلة جاء وسط توقعات بفرض حظر أوروبي على واردات النفط الروسي وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن أسعار النفط الخام تلقت دعماً من تزايد المخاوف بشأن نقص الإمدادات على خلفية استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وعدم ظهور أي بوادر في الأفق تؤشر لقرب انتهائها، مع إمكانية انضمام دول الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حظر واردات النفط الروسي، ويأتي ذلك إلى جانب المؤشرات على عدم تمكن بعض دول أوبك+ من تحقيق مستوى الإنتاج المستهدف خلال شهر فبراير 2022 .

وأشارت إلى أن الأعمال العدائية المتكررة التي استهدفت منشآت النفط بالمملكة العربية السعودية كان لها دور في ارتفاع أسعار النفط، حيث يشكل ذلك الأمر تهديد الأمن واستقرار إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي بشكل عام، وفي غضون ذلك تكافح الصين للحد من أسوأ موجة انتشار لفيروس كورونا منذ نحو عامين والتي قد تتسبب في تباطؤ الطلب على النفط، وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط لسد فجوة العرض والطلب.