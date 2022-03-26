بنك سنغافورة: أسعار الذهب ستصل 2200 دولار بحلول نهاية السنة

أعلن بنك سنغافورة المتحد لما وراء البحار، أن أسعار الذهب ستواصل الارتفاع لأسباب تتعلق بمخاوف التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وقال رئيس استراتيجية الأسواق بالبنك، هينج كيف كون، في مذكرة بحثية، إن الذهب حقق ارتفاعات قياسية قبل أسبوعين، حينما بلغت الأوقية سعر 2070 دولار، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عقوبات إضافية ضد روسيا، بما في ذلك حظر استيراد النفط.

وأضاف رئيس استراتيجية الأسواق بالبنك، أنه وسط الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة والسلع منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، هناك مخاوف متزايدة من التضخم المصحوب بركود تضخم بين المستثمرين العالميين، ويميل المستثمرون أيضًا إلى تخصيص المزيد من الذهب، وأن الطلب المتزايد على الذهب كان في شكل الاستثمار بصناديق الاستثمار المتداولة.

توقعات بتكثيف شراء المشغولات الذهبية

وأوضح أنه من المرجح أن تتكثف مشتريات المجوهرات الذهبية من المستثمرين الأفراد جنبًا إلى جنب مع تنويع البنوك المركزية العالمية لاحتياطاتهم في الذهب، وقبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كان يتم تداول الذهب عند حوالي 1900 دولار، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية المختلفة، لا سيما في منطقة الأسواق الناشئة، ستستمر في تنويع احتياطياتها من الذهب، كما أنه من المحتمل أن يؤدي ظهور مخاطر جيوسياسية متجددة بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى تعزيز اتجاه التنويع.

التضخم سيبقى عند 6 إلى 9% حتى عام 2024

ولفت هينج كيف كون، إلى أن التضخم سيبقى عند 6 إلى 9% حتى عام 2024، ولن يوقف رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ذلك الآن، كما تشير توقعات الأسعار المحدثة إلى تداول الذهب عند 2100 دولار للأوقية في الربع الثاني، و 2150 دولارًا للأوقية في الربع الثالث، و 2200 دولار للأوقية في الربع الرابع من العام الجاري.