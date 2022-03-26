نصائح شعبة الذهب عند الاستثمار: «متحطش فلوسك في مكان واحد»

وجه نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية نصائح للمواطنين الراغبين في استثمار الذهب، خاصة صغار المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار بالذهب، فى ظل التذبذب الواضح بين الصعود والهبوط خلال الأسبوع الجاري.

الذهب الكسر عند الهبوط والارتفاع

نصح سكرتير الشعبة بشراء الذهب الكسر، وأن تكون نسبة التراجع عن 10% على الأقل من سعر الذهب خلال 6 أشهر الماضية، والتركيز على شراء السبائك الذهبية عيار 24 بشكل خاص والجنيه الذهب وعيار21 والبعد كل البعد عن الاستثمار في الذهب عيار 18 وخاصة المشغول.

شراء للاستثمار على مدار 3 سنوات

كما نصح بشراء المعدن الأصفر بشرط أن يكون من الأموال الفائضة التي لا يحتاج إليها المواطن خلال 3 سنوات على الأقل وألا يمثل عملية الشراء غير 40% من المحفظة الاستثمارية لدى المواطن بمعنى عدم ادخار كل الأموال في الذهب إذا رغب فى الاستثمار «متحطش فلوسك كلها في مكان واحد» بالرغم من أن الذهب حافظ للقيمة إلا انه لا يخلو من المخاطرة، إذ أنه لا يوجد استثمار آمن بنسبة 100%.

وسجلت أسعار الذهب اليوم السبت 26-3-2022 محليا وعالميا الاستقرار، بعد أن شهدت تعاملات امس الجمعة ارتفاعا ليحقق المعدن النفيس مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة خلال 4 أسابيع، مدعومة بعدم إحراز تقدم ملموس في محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

فيما أقفل المعدن النفيس على تراجع خلال تداولات أمس الجمعة وسط استقرار الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية.

سعر الذهب اليوم محليا

سجل سعر بيع الذهب عيار 24 سعر 1126 جنيها، وبيع عيار 21 بسعر 985 جنيها وبلغ سعر عيار 18 سعر 844 جنيها فيما بيع الجنيه الذهب بسعر7880 جنيها.

سعر الذهب عالميا

ووصل سعر الذهب إلى مستوى 1954.20 دولار للأوقية (الأونصة)، ليفقد 0.41% من قيمته عن سعر إغلاق أمس البالغ 1958.41 دولار للأوقية.