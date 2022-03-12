أسعار النفط تسجل أعلى انخفاض أسبوعي.. وسعر البرميل يفقد 28 دولارا

شهدت أسعار البترول العالمية تذبذبًا ملحوظًا في الأسعار خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ففي بداية الأسبوع ارتفع سعر برميل النفط الخام بشكل قياسي ليقترب من سعر 140 دولارًا للبرميل، إلا أنه سرعان ما عاود الانخفاض مرة أخرى، ليغلق تعاملات خام برنت العالمي على 112 دولارًا للبرميل، وهو معدل انخفاض كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ انخفض 28 دولارًا في أسبوع واحد.

ووصلت الأسعار إلى أعلى معدل لها بداية من يوم الأحد وحتى الثلاثاء، إلا أنَّها انخفضت بشكل سريع لتكسر هذا الارتفاع لتسجل أقل سعر يوم الجمعة عند 108 دولارات للبرميل في منتصف التعاملات ثم عادت للارتفاع مرة أخرى لتغلق عند 112 دولارًا للبرميل.

ووصلت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات لم تصل إليها منذ أكثر من 8 سنوات، ليتخطى حاجز الـ130 دولاراً للبرميل الواحد، وتعد هذه الأسعار أعلى سعر للبترول، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

خام برنت يسجل 112.67 دولار

وأغلقت تداولات النفط خام برنت العالمي 112.67 دولار للبرميل بارتفاع قدره نحو 3.34 دولار، مقارنة بتعاملات منتصف يوم الجمعة، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بقيمة 3.31 دولار خلال تعاملات الإغلاق؛ ليسجل 109.33 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط العالمية وسط التداعيات والمخاوف على إمدادات النفط، بسبب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات التي لا تنفك تنهال على موسكو بسبب ذلك.

سبب تراجع الأسعار

وتراجعت الأسعار إثر تعليقات من سفير الإمارات في واشنطن، الذي أكد أنّ بلاده ستُشجع "أوبك" على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا بعد هجومها على أوكرانيا، بينما أكّد الأمين العام لمنظمة الأوبك حرص تحالف «أوبك+»، الذي تعد روسيا من أكبر المشاركين فيه، تحقيق التوازن بين العرض والطلب وضمان استقرار الأسواق النفطية.