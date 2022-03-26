توقعات بارتفاع أوقية الذهب إلى أكثر من 2000 دولار

أنهي سوق الذهب الأسبوع أعلى بقليل من 1950 دولارًا للأوقية، بزيادة تزيد قليلاً عن 1% عن يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، لكن هل يمكن أن يتعدى سعر الذهب 2000 دولار في الأسبوع المقبل؟، هذا ما تشير إليه بعض توقعات المحللين الذين يرون أن الذهب قد يكون جاهزًا للارتفاع إلى مستوى 2000 دولار للأوقية الأسبوع المقبل.

أسعار الفائدة الأمريكية

ورغم ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، 50 نقطة أساس قبل أيام، وتوقعات الزيادة مرة ثانية في مايو ويونيو، بحسب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلا أن الذهب كان قادرًا على التقدم بأكثر من 1.3% خلال الأسبوع الماضي على الرغم من الارتفاع الهائل في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سعر الفائدة وأسعار الذهب

وبحسب رئيس أبحاث المعادن في MKS PAMP، نيكي شيلز، في مذكرة بحثية، فإنه عادةً ما تكون العائدات المرتفعة سلبية بالنسبة للذهب الذي لا يحمل فائدة، ولكن في الوقت الحالي، هناك احتمال قوي لحدوث نوع من الركود في المستقبل، وتتوقع الأسواق أن ترى ضعفًا في الربعين المقبلين مما يرفع من أسعار الذهب

وفي يوم الجمعة الماضية، قفز سعر الفائدة لأجل 10 سنوات، مسجلاً 2.503% يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى منذ مايو 2019، وسجلت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل 1957.00 دولارًا.

أسعار الذهب عالميا

أما كبير الاقتصاديين الدوليين في آي إن جي، جيمس نايتلي، فيرى أن الطلب سيرتفع على الملاذ الآمن في ضوء الحرب في أوكرانيا، وأن التضخم سيستمر في دفع الذهب للأعلى خلال الشهور الثلاث المقبلة، مضيفاً في مذكرة بحثية، أنه بالنسبة للذهب، فإن هذه بيئة بناءة للغاية، والذهب سيرتفع الأسبوع المقبل.