جيلان علاء: أتعرض للتنمر بسبب أنفي الكبير

أبدت الفنانة جيلان علاء استياءها بسبب تعرضها للتنمر، بسبب أنفها، وذلك بعد مشاركتها في حكاية «حتة في القمر»، بطولة لقاء الخميسي، محمد العمروسي، عايدة رياض، ليماء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوي، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح، وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.

جيلان علاء تتعرض للتنمر بسبب أنفها الكبير

وقالت جيلان علاء في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنها ترفض كلمة تنمر، لأنها تسبب ضغوطا نفسية للشخص، وأنها تتعرض دائما للتنمر بسبب أنفها الكبير، مشيرة إلى أن بعض التعليقات السلبية كانت تُسبب لها الكثير من الحزن في البداية، مشددة على أنها نجحت في تجاوز هذا الأمر الفترة الأخيرة.

جيلان علاء: مشاركتي في حكاية «حتة من القمر» كانت وش السعد عليا

وأضافت أن مشاركتها في حكاية «حتة من القمر»، كانت وش السعد عليها، وأنها كانت تحب العمل في المسلسل لأنه يمس قضية تهم كثيرا من الناس، بينما جسدت دور صديقة الفنانة لقاء الخميسي التي كانت تدعمها ضد عبارات التنمر، بالإضافة إلى دور سيف الذي يلعب دوره الفنان محمد العمروسي وهو يعمل فوتوغرافر الذي يعجب بشكل قمر، ويطلب منها الزواج، رغم وجود وحمة في وجهها، إلا أنه أحبها ونظر إلى روحها وليس شكلها الخارجي.

تواصل جيلان علاء تصوير مسلسل «فاتن أمل حربي»

بينما تواصل جيلان علاء تصوير مسلسل «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد ثروت، فادية عبد الغني، ومن تأليف إبراهيم عيسي، ومن إخراج ماندو العدل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، يتناول المسلسل قصة أمل الموظفة التي تعمل بالشهر العقاري ومتزوجة ولديها طفلان وتعيش مع حماتها، وتنشب بينهما العديد من الخلافات، تؤثر على علاقتها بزوجها وتصبح بينهما الحياة مستحيلة.