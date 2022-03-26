بشرى سارة لتوفير فرص عمل لهن.. «الشباب» تنظم أول ملتقى توظيفي للسيدات

أقدمت وزارة الشباب والرياضة، على تخصيص ملتقى توظيفي للإناث، لتوفير العديد من فرص العمل والوظائف الخاصة واللائقة بهن، خاصة أن الملتقى التوظيفي سيقام يوم 29 مارس الجاري، وهو الشهر الذي أطلقت عليه الوزارة «شهر المرأة» الذي تحتفل خلاله مصر بمناسبة عيد الأم وتكريم الأمهات المثاليات.

تنظيم الملتقي بالتعاون بين الوزارة وشركتي ما ميكروسوفت وكير مصر

وتقوم الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع عدد من الشركات الكبرى، بتنظيم «ملتقي التوظيف الأول من نوعه الخاص بالإناث فتيات وسيدات، حيث سيتم عقد الملتقى يوم 29 مارس الجاري بمقر مركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة بالجزيرة.

إطلاق لينك المشاركة في الملتقى التوظيفي

ونوهت الادارة المركزية للمشروعات إلى الإطلاق الرسمي لـ«لينك المشاركة» في الملتقى التوظيفي الأول، على المنصة الرسمية الحكومية «توظيف مصر» بمشاركة وحضور أكبر الشركات ومختلف المجالات، كما نوهت وزارة الشباب والرياضة، أن حضور الملتقى سيكون مجانًا.

ويستطيع الراغبون في الالتحاق بالوظائف من خلال الملتقي بالدخول على اللينك التالي، على أن يكون حضور المقابلات الشخصية، مع المسئولين المختصين بكبرى الشركات بداية من الساعة 10 صباحا إلى 3 ظهرًا

كما نوهت الوزارة عن لينك اللوكيشن لمقر وموقع «الإيفينت» تسهيلاً على المشاركين وهو https://bit.ly/3hmy1Zx

اللينك الإيفنت

https://business.facebook.com/creatorstudio/published...- فندق JW Marriott• Lobby ambassadors• Hostess• Waitress• AYS Agent (customer service)• Front Desk Agent• Pro shop attendant (seller)• Housekeeping

مواصفات ومكان العمل والمرتب

مكان العمل القاهرة.

المرتب على حسب كل وظيفة و الخبرة.