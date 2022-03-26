الشباب والرياضة تعلن عن 19 وظيفة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الإدارة المركزية الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية، من خلال مبادرة توظيف مص، عن اليوم التوظيفي المفتوح لعدد من الشركات منوة كل منها ليوم محدد للتقديم.

وظائف شركة القزاز

وأعلنت شركة القزاز حاجتها لـ الوظائف الآتية:

1- مدير تسويق «خبرة في مجال التسويق للشركات وعمل تعاقدات».

2- مساعدو مديرين «خبرة من 3 إلى 5 سنوات».

3- مساعدو شيفات «خبرة من 3 إلى 5 سنوات».

4- شيف فلافل «خبرة من 3 إلى 5 سنوات».

5- كاشير «مؤهل عالٍ أو مؤهل فوق متوسط».

6- شيفات سخن «شرقي وغربي».

7- كابتن أوردر «خبرة بمجال المطاعم».

8- ويتر «خبرة بمجال المطاعم».

9- استيورد «خبرة ودون».

10- مندوب توصيل فيسبا «خبرة بمنطقة وسط البلد ومصر الجديدة».

11- مندوب توصيل بعجلة «خبرة بمنطقة وسط البلد».

12- مندوب توصيل على الأقدام «خبرة بمنطقة وسط البلد».

13- أمن إداري «مؤهل متوسط».

14- أمين مخزن «مؤهل متوسط».

15- خدمة عملاء «مؤهل فوق متوسط».

وتضمنت شروط الوظائف المطلوبة أن يكون السن من 18 سنة إلى 40 سنة، من الذكور والإناث، مع تحديد موقف الجيش، على أن يبدأ الراتب من 2200 ويصل إلى 5800 جنيه، بحسب كل وظيفة ويحصل الموظف على تأمين طبي واجتماعي، فضلا عن توفير سكن للمغتربين بجوار مقر العمل، للتقديم للوظائف يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرة على عنوان الشركة وهو 163 شارع الحجاز أو محطة مترو هليوبوليس بعد بنك QNB، يوم الاثنين الموافق 28 مارس الجاري من الساعة الواحدة ظهرا إلى الثالثة عصرا.

وظائف أبو الفداء للملابس الجاهزة

كما نوهت شركة أبو الفداء للملابس الجاهزة عن حاجتها لوظائف مسؤول بيع، يكون مسؤولًا عن عملية البيع داخل الفروع، وكاشير يكون مسؤولا عن تحصيل النقود عن أي عملية بيع داخل الفرع للعمل في القاهرة والمنصورة.

وأعنلت الشركة شروط التقديم ومنها حاصل على مؤهلٍ متوسط، ويكون الحد الأقصى للسن 40 عامًا، ويفضل عدم التدخين، على أن يتقاضى الموظف راتبًا مجزيًا بحسب كل وظيفة + عمولة، للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة، أو التسجيل مباشرا علي منصة توظيف مصربالدخول هنــــا.

وظائف شركة SWAT للأمن ونقل الأموال

ووفقا لـ الشباب والرياضة، أعلنت شركة SWAT هى الأخرى عن حاجتها لوظائف هي مشرف أمن وأمن أداري، للعمل في كل من أول طريق السخنة - أكتوبر - التجمع الخامس - مدينة السادات، متضمنه شروط منها التفرغ التام، الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية، ليتقاضى الموظف الراتب لوظيفة مشرف أمن 3500، ولوظيفة موظف أمن من 2800 الى 3300، لتكون عدد ساعات العمل 8 ساعات إلى 12 ساعة، ويوم إجازة في الأسبوع، يوجد مواصلات إلى أول طريق السخنة، ويوجد سكن للمغتربين.

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرا على العنوان 7د/1 شارع احمد عبد العظيم تقسيم اللاسلكي المعادي يوم الاحد الموافق 27 مارس 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة الـ3 مساء.