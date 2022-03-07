وزير الشباب والرياضة: نسعى لتوفير فرص عمل مناسبة لذوي القدرات الخاصة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الوزارة بذوي الهمم من الشباب، لافتا إلى أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى توفير فرص عمل مناسبة ولائقة لهم، من خلال مبادرة توظيف مصر، واليوم المفتوح للتوظيف.

فرص العمل ملائمة للجميع

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأيام المقبلة تشهد الإعلان عن توفير العشرات من فرص العمل المناسبة واللائقة من الخريجين لذوي الهمم والقدرات الخاصة، في ظل مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار استراتيجية دمج ذوي الهمم في المجتمع بالشكل الأمثل واللائق بهم .

أبطال مصر من قادرون باختلاف كنز مصر الحقيقي

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن أبطال مصر في اللعبات المختلفة من ذوي الهمم هم كنز مصر الحقيقي، والوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها لأنهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة، معلنا إطلاق اسم البطل البارالمبي الراحل في رفع الأثقال طارق وهدان على صالة تدريب المنتخبات الوطنية بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تدير منظومة متكاملة من الهيئات الرياضية لذوي الهمم والقدرات، لافتاً إلى وضع القيادة السياسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه الفئة في صدارة الأولويات والاهتمامات من جانب الدول المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

دمج الشباب من ذوي القدرات

وأشار صبحي إلى أن الوزارة حريصة على دمج الشباب من ذوي القدرات والهمم في جميع برامجها وأنشطتها، لافتاً أنه تم إعداد برامج وأنشطة لدعم ذوي الهمم والقدرات وتطوير قواعد بيانات المستفيدين من البرامج وتمثيل ذوي الهمم ببرلمان الشباب والطلائع وبرامج التنشئة السياسية والوطنية؛ اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ولفت الوزير إلى أن مظلة «حياة كريمة»، أصبح مضمونها ومفهومها هو إنشاء وبناء وتطوير وتعليم ومساندة القرية المصرية التي تساعد على بناء دولة الأمل والعمل، الدولة السالمة لا المستسلمة، ودولة الحلم والعلم، كما وصفها رئيس الجمهورية.