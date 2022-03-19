الملتقى التوظيفي لجامعة عين شمس: فرص عمل وتدريب للطلبة والخريجين

شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، المهندس عمرو محفوظ مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، المستشار مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بمحافظتي القاهرة والشرقية فعاليات الملتقي التوظيفي لجامعة عين شمس.

تميز خريجي جامعة عين شمس

أكد المتيني ان متطلبات التوظيف تتغير بشكل سريع خلال الاعوام السابقة، من اجل ذلك قررت الجامعة اقامة ملتقي التوظيف لتلاقي وتبادل للرؤي بين كافة القطاعات، مشيرا انه سيتم التعاون لاحقا بين مركز الابتكار وريادة الأعمال ، مركز التوظيف ومركز تنمية المهارات لمواكبة متغيرات سوق العمل وخاصة مع التحول الرقمي المتسارع في النمو.

وأوضح المهندس عمرو محفوظ مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية والتطوير والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن جامعة عين شمس تتميز بمستوي خريجيها المطلوبين بسوق العمل، مشيرا ان ازمة كوفيد 19 قد عجلت بالتحول الرقميواحدثت طفرة في احتياجات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالعالم

ولفت محفوظ إلى مشروع رقمنة الخدمات الحكومية تكنولوجيا المعلومات والخدمات التدريبية التي تقدمها شركة ايتيدا في مجالات مراكز الاتصال والذكاء الاصطناعي ومهارات الاتصال والتواصل ومهارات البرامج.

واضاف ان فرص العمل متوفرة بالجامعة وخارجها وعلي الطلاب استغلالها كذلك مجال الشركات الناشئة الذي نمى بصورة كبيرة خلال العام الماضيالي جانب العمل الحر.

القوي العاملة: نتلقي طلبات جميع الباحثين عن عمل ونرشدهم عن الفرص

واشار المستشار مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بمحافظتي القاهرة والشرقية نائبا عن وزير القوي العاملة ان وزارة القوي العاملة نتلقي طلبات جميع الباحثين عن عمل ويقوم مركز التدريب بالوزارة بتأهيل الشباب لسوق العمل من خلال الارشاد والتأهيل الوظيفي، لعدد من المهن المطلوبة لسوق العمل الي جانب مراقبة تنفيذ قانون العمل.

وأشار أ.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مركز التوظيف هو احد اذرع الجامعة لتحقيق رؤية الجامعة نحو الجيل الرابع من الجامعات موضحا ان الجامعة تقوم بالتواصل مع جمعية رجال الأعمال لبحث احتياجات سوق العمل واعداد طلابنا لمستجداته.

واشار أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي ان دور الجامعة لايتوقف عند التدريس بل يمتد لمساعدة الطلاب والخريجين علي ايجاد فرصة عمل مناسبة، مضيفا اننا نثق في قدرات ومهارات طلاب الجامعة وهو ما يظهر في مشاركة العديد من الشركات والمؤسسات المشاركة بالملتقي

شارك بالملتقى اكثر من 50 شركة ومؤسسة من كبرى الشركات والمؤسسات في المجالات المختلفة ويهدف الملتقى لخدمة طلاب السنتين الثالثة والرابعة والخريجين بمختلف الكليات لإيجاد فرص عمل وتدريب مرتبطة بمجالهم.